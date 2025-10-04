El entorno de la Catedral y Portugalete acoge este domingo un flashmob en homenaje a 'La chica yeyé' y Concha Velasco

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Coral Valle de Aguas ha organizado un flashmob como homenaje a la actriz y cantante vallisoletana Concha Velasco, con motivo del 60 aniversario del lanzamiento de 'La Chica Yeyé', en un evento que tendrá lugar este domingo, 5 de octubre, en el entorno de la Catedral y Portugalete.

'La chica yeyé', lanzada en 1965, convirtió a Concha Velasco en un icono de la modernidad y la juventud de aquella época y seis décadas después, este flashmob busca "mantener viva la memoria de una canción que marcó a varias generaciones y celebrar el legado de una vallisoletana universal", según ha informado un comunicado de la Agrupación recogido por Europa Press.

El flashmob se llevará a cabo a las 13.00 horas, con la participación del coro femenino 'Valle de Aguas', dirigido por Verónica Rioja, que se ha sumado a esta iniciativa con otros coralistas, bailarines y músicos.

Asimismo, los vallisoletanos están invitados a "estar atentos" para "descubrir este homenaje sorpresa y participar de un momento único de música, emoción y memoria colectiva".