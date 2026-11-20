Archivo - Firma del Convenio Colectivo de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valladolid ha publicado este viernes el convenio colectivo de la empresa municipal de transporte en autobús, Auvasa, que también ha quedado inscrito en el correspondiente Registro de convenios de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, lo que "culmina" el último paso de legalidad de este convenio para su aplicación en la empresa.

Como ha recordado el gerente, Eduardo Cabanillas, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el anterior convenio colectivo se aprobó en 2012 y su vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2013, por lo que "después de 13 años de bloqueos y conflictos laborales" se "inicia una nueva etapa" en Auvasa con la aplicación del nuevo documento.

Tras un "amplio periodo de negociación", el gerente ha destacado que "en estos dos últimos años se ha solucionado" la situación con el reinicio desde cero de la negociación el 7 de marzo de 2024, lo que culminó con la firma del preacuerdo el pasado 31 de julio, con los votos a favor de CTA y CCOO, la abstención de UGT y el único voto en contra de CSIF.

Por ello, la empresa municipal destaca que el 83 por ciento de la representación de los trabajadores aceptó o no se opuso al acuerdo.

Este hecho permitió la firma definitiva del acuerdo el pasado 24 de septiembre en la sesión 127 de la comisión negociadora y el inicio de la tramitación a la autoridad laboral de la provincia de Valladolid, para su análisis de legalidad por la inspección de trabajo, con el objetivo de poder aplicar el convenio con retroactividad desde el 1 de enero de 2026.

El proceso finaliza con la publicación en el BOP de Valladolid este viernes.

El convenio entra en vigor de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2026 y con duración hasta el 31 de diciembre de 2028, "amplía la regulación en la empresa", ya que pasa de los 37 artículos del anterior convenio a 48 en el nuevo, e incorpora aspectos que carecían de regulación.

La nueva regulación afronta aspectos retributivos, organizativos, sociales y la formación, el acceso y la promoción en la empresa, todo ello con una vigencia de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2026.

Los aspectos retributivos mejorados Auvasa es una empresa pública y como tal los incrementos salariales anuales están regulados, como al resto de empleados públicos, por la normativa básica nacional.

No obstante, hay aspectos que se han contemplado en el nuevo convenio, que han sido muy demandados por las personas trabajadoras de la empresa, entre ellos se desbloquea la antigüedad, tras treinta años sin actualización. Se incrementa en un 11 por ciento el importe unitario y el límite de trienios que se podrá retribuir pasa de 6 a 8.

También destacan que se desbloquea el complemento por sábados, domingos y festivos, se amplían los complementos a más grupos profesionales, se incorporan nuevos complementos de disponibilidad por incidencias y deslizamiento de jornada y se mejoran para el personal de aparcamiento.

"Por primera vez en la empresa se regula el diseño de los calendarios laborales", destaca Auvasa, que incluye en el documento un espacio para regular en qué condiciones y con qué indicadores se elaborarán y entregarán los calendarios anuales, destacando los números máximos de domingos y sábados que se trabajarán al año, así como los fines de semana completos de descanso y la distribución equitativa de mañanas y tardes trabajadas.

También se regulan los servicios especiales en la empresa, que quedan definidos "desde un prisma prioritario de la voluntariedad para las personas trabajadoras y determinando su retribución".

Como medida para reducir el absentismo se establece un bonus de un día de libre disposición por persona y trimestre.

JUBILACIÓN PARCIAL DESBLOQUEADA

Otra de las medidas más demandadas por la representación de los trabajadores ha sido la aplicación de la jubilación parcial que estaba bloqueada en la empresa desde 2021 y había sido objeto de litigios laborales.

Con el nuevo convenio colectivo, las personas trabajadoras a partir de 62 años podrán acceder voluntariamente a la jubilación parcial en las condiciones establecidas, siempre que cumplan el periodo de cotización exigido por el Estado.

Además, el nuevo convenio mejora la ayuda escolar, la ayuda para cónyuges o familiares con discapacidad y la lactancia, incorporando también una ayuda para escuela infantil y una medida para prevenir lesiones relacionadas con la actividad laboral: La escuela de espalda.

Finalmente, el nuevo convenio también dedica una parte de su regulación a regular el acceso a la empresa y a los mecanismos de promoción interna para desarrollar una carrera profesional en la empresa. Se incorpora un sistema de bolsas de empleo temporal y se determina la elaboración del Plan Anual de Formación, en el que participarán la representación legal de los trabajadores.