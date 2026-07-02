La entrada de Pinacho y Jiménez (Vox) en la Junta permite al exconsejero Mariano Vengazones volver a las Cortes

Archivo - El exconsejero en una foto de archivo. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La designación de los procuradores Fátima Pinacho y Jesús Jiménez Miguel como directores generales de la Consejería de Desregulación supondrá la entrada en el Parlamento autonómico de los número cuatro y cinco de la lista de Vox a las Cortes por Valladolid, Silvia Guilarte y el que fue consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.

Situación similar se da con la designación del burgalés Ignacio Sicilia, cabeza de lista de Vox a las Cortes por Burgos, designado como nuevo director general de Turismo, y cuya renuncia al escaño permitirá la entrada en las Cortes del número tres, Javier Martínez Lozano.

Dentro de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves la designación de Jesús Jiménez Miguel como nuevo director general de Desregulación, mientras que Fátima Pinacho asume la Dirección General de Familia.

En el Consejo de Gobierno de este jueves se han aprobado los nombramientos de los directores generales de nueve de las diez consejería de la Junta así como de las dos vicepresidencia.