Entregados los premios del XI Concurso de Relato Breve 'Cuentos bajo el sol' del Museo de la Ciencia de Valladolid

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid - Fundación Municipal de Cultura ha entregado hoy, viernes 15 de mayo, los premios del XVI concurso de relato breve 'La Ciencia y tú'. Un certamen, que ha contado con la colaboración de Casa Zorrilla y Casio División Educativa, y que en esta edición ha propuesto el tema 'Cuentos bajo el Sol'.

María Gabriela Acosta Vázquez ha resultado ser la ganadora de la categoría general con su relato 'La adolescencia del Sol'; mientras que Jorge Fresno Rojo y Marcos Arias González, se han alzado con los premios en la categoría juvenil e infantil, respectivamente, con sus trabajos 'El idioma de la luz' y 'Sol y Luna'. Por su parte, Elena Romá de Villegas ha conseguido el premio del público con su obra 'Bajo el Sol muerto'.

Tras la lectura de los trabajos por parte de los ganadores, se han entregado los premios entre los que se incluían telescopios, carnés de 'Amigo del Museo', calculadoras científicas Casio y libros de divulgación científica firmados por sus autores: 'Órbitas. Apunte de una vida en continua exploración', de Sara García Alonso; 'Cienciagramers', de Ángela Quintana; 'Mis exploradores favoritos', de Javier Cacho; y 'El último latido de Laika', de Eugenio M. Fernández Aguilar.

Una vez finalizado el acto, asistentes e invitados han disfrutado del programa de Planetario 'Voyager. Mensaje en una botella', una proyección en la que las sondas gemelas Voyager 1 y Voyager 2 recorren el Sistema Solar y narran, en primera persona, su historia, misión y descubrimientos.

Los relatos estarán disponibles próximamente en la web www.museocienciavalladolid.es .