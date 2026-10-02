El Episcopio de Ávila acoge hasta el 14 de octubre la exposición 'Anatomía de un bosque', de Arturo Díaz-Tejeiro

La exposición 'Anatomía de un bosque' de Arturo Díaz-Tejeiro. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Episcopio de Ávila acoge, desde este viernes hasta el 14 de octubre, la exposición 'Anatomía de un bosque', del artista Arturo Díaz-Tejeiro, quien con sus manos da a las vigas de casas antiguas una segunda vida.

El concejal de Cultura de Ávila, Ángel Sánchez, ha acompañado al autor en la apertura de la muestra que recoge una veintena de piezas de sus trabajos más recientes, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El autor, quien reside desde hace más de tres décadas en el municipio de Santa María de la Alameda (Madrid), emplea el mazo y el formón para trabajar con detalle la madera que se encuentra o le hacen llegar para crear sus esculturas.

Su obra ha participado en numerosas exposiciones colectivas en El Escorial, Toledo, Madrid, Hamburgo (Alemania) o Países Bajos.

La muestra realizada en nogal podrá visitarse de martes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas; sábados y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas; y, domingos, de 12.00 a 14.00 horas.