El equipo de Gobierno de Burgos se "retira" para estudiar durante dos días las prioridades del presupuesto de 2026

BURGOS 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos afronta este jueves y viernes una 'reunión-retiro' para trabajar sobre el presupuesto de 2026.

La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, anunció esta reunión al tiempo que tendió la mano a Vox para sacar adelante "de manera conjunta" las cuentas, que tienen como preferencia las inversiones en la calle Santander.

Los once ediles tienen "mucho trabajo por delante", como ha asegurado el vicealcalde, Juan Manuel Manso, que ha explicado que la idea es "poner en común" las necesidades de cada área de Gobierno.

Para ello, se han alejado del centro de operaciones, del Ayuntamiento, y para ello han elegido un pueblo del oeste de la provincia, a 30 kilómetros de la capital y de fácil acceso, por si hubiera algún contratiempo y tuvieran que salir de urgencia.

La única ausencia en este 'retiro' es la del presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, que fue de número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Burgos, ya que este jueves se celebra el Pleno sobre el estado de la provincia.

Por delante, el equipo de Gobierno tiene dos "intensas" jornadas de trabajo como apuntaba Manso, seguro de que el trabajo "va a salir adelante" y que se van a poner las bases del presupuesto de 2026.

PRIORIDADES

Aunque no se ha adelantado por dónde irán las cuentas, más del 85 por ciento de cualquier presupuesto es fijo entre gastos de personal, de funcionamiento interno o suministros, mientras que el 15 por ciento restante tiene un "sentido político".

Así, hay algunas "prioridades" que el equipo de Gobierno ha ido desgranando a lo largo de los meses. La principal actuación es la de la peatonalización de la calle Santander, como ha aclarado la alcaldesa.

Hay otras preferencias como las obras en los barrios, el Plan de Talento, las viviendas para jóvenes en Gamonal, ExpoBurgos, la obra del complejo deportivo en la antigua CLH, el nuevo Mercado Norte o las partidas que el Ayuntamiento de Burgos pueda invertir en El Plantío.

Además de estas actuaciones, la intención de Ayala es "seguir reduciendo la deuda" en la medida que haya posibilidad a través de los remanentes de tesorería. En el último Pleno, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, explicó que la deuda está ahora mismo en el 87 por ciento. En cuanto al estado de las inversiones, el Consistorio ha alcanzado el 19,8 por ciento, 14,4 millones de los 72 previstos.