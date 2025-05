El escritor Alfonso Armada destaca la educación como clave para la convivencia pero advierte de la fragilidad del mundo

Critica el componente "supremacista" de quienes fomentan la identidad por encima de todo que "merma la convivencia", como en el 'procés'

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de honor de Reporteros sin Frontera, Alfonso Armada, ha resaltado el papel de la educación y la cultura para reforzar la convivencia y el diálogo en el mundo, si bien ha advertido de la importancia de estar "siempre alerta" porque "nada vacuna contra el mal y el horror". "La sociedad, que tan sólida nos parece, puede saltar por los aires de un momento a otro", ha asegurado.

En un mundo en el que algunos representantes políticos y dirigentes se dedican a exacerbar y sacar las peores pulsiones que existen en las personas con "discursos que buscan confrontar a los ciudadanos con los inmigrantes y generar odio", el papel de las universidades, la educación y el periodismo son "fundamentales" pero "nada vacuna contra el horror".

Esta ha sido la reflexión que ha trasladado el prestigioso periodista en la ponencia 'Hilos de convivencia' que ha acogido la Universidad Europea Miguel de Cercantes (UEMC) de Valladolid con motivo de la jornada nacional del Día Internacional de la Convivecia en Paz de la CRUE.

El evento ha sido inaugurado por el representante de CRUE en Pacto de Convivencia y rector de la UEMC, David García López, quien ha subrayado que "hoy no es una fecha cualquiera", sino "el fruto de meses de planificación" que busca "no pasar, sino perdurar; no ser recordado, sino transformar".

En el Día Internacional de la Convivencia en Paz, García López ha destacado que "la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino también la construcción activa de espacios para impulsar el diálogo y el respeto en los más jóvenes".

Porque la convivencia, ha remarcado, no es la ausencia de conflicto , y por ello "no hay que tener miedo a hablar desde distintas posturas para resolver los conflictos y promover pactos de convivencia".

Precisamente, ha resaltado que las universidades son "ecosistemas complejos" en los que el conflicto y la convivencia no se limitan al aula, sino que se extienden a los ámbitos profesionales, de ahí la importancia de acoger jornadas como la que se ha celebrado este viernes para fortalecer el compromiso cívico de las universidades españolas y su papel como espacios de diálogo, respeto a la diversidad y educación emocional.

CULTURA DE PAZ

En el marco de su ponencia, Armada ha compartido con los asistentes su mirada sobre los conflictos y la cultura de paz a partir de su experiencia en algunas de las zonas más castigadas por la guerra en una ponencia titulada 'Hilos de convivencia', presentada por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Arancha Jiménez Gutiérrez.

El periodista ha llevado al público por un recorrido emocional y crítico a través de algunos de los escenarios más dolorosos de la historia reciente a través de imágenes y recuerdos personales, con las que ha reflexionado sobre cómo los conflictos no surgen de repente, sino que son el desenlace de convivencias rotas durante años.

Armada ha abordado el papel de las universidades como espacios de resistencia, el valor de los medios de comunicación responsables y la fragilidad de la convivencia cuando se da por sentada.

La primera parada de este recorrido ha sido la guerra de la antigua Yugoslavia, una cobertura periodística que le pilló "por sorpresa" puesto que nunca había cubierto un conflicto militar. A este respecto, ha explicado que las raíces de la desintegración son "muy complicadas", si bien hubo indicios del enfrentamiento.

IDENTIDAD POR ENCIMA DE TODO

Durante la ponencia, Armada también se ha referido también al "componente supremacista" de quienes fomentan la identidad por encima de todo, un elemento que está en el fondo de conflictos bélicos como el anteriormente mencionado, puesto que "merma la convivencia y fomenta la desigualdad" y constituye una "grieta que avisa de que por ese camino se puede quebrar la sociedad", como en el 'procés'.

"A veces el conflicto lo tenemos delante de nosotros y no somos capaces de percibirlo", ha advertido el prestigioso periodista, al tiempo que ha criticado los discursos políticos que fomentan estos movimientos.

Una circunstancia similar es la que se produce en Estados Unidos, ha señalado, un país que está en un momento "peculiar" tras un segundo mandato "sorprendentes" de Donald Trump que está fomentando un discurso que mezcla "supremacismo, racismo y crea enemigos imaginarios" para justificar sus acciones.

MANIFIESTO DE CRUE

La sesión ha incluido la lectura por parte de la defensora universitaria de la UEMC, Isabel Montequi Martín, del Manifiesto Por la Convivencia en Paz, impulsado por CRUE Universidades Españolas, que reafirma la responsabilidad de las Universidades de construir espacios libres de odio, donde el diálogo y la diversidad sean pilares irrenunciables.

Tras el Manifiesto la jornada ha dado paso a un espacio de reflexión colectiva, el coloquio 'Alianzas hacia una cultura de paz en el ámbito universitario', moderado por la periodista Andrea Olmedo López y en el que han participado figuras destacadas del ámbito académico y social, como el catedrático de Derecho Constitucional Fernando Rey Martínez, la coordinadora de Pacto de Convivencia, Ana Ruiz Sánchez, y Mariano Melendo Pardos, representante de la Red de Comisiones de Convivencia.

El coloquio ha abordado el papel de la universidad como reflejo de los conflictos sociales y su capacidad para convertirse en agente activo de paz.