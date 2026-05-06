El escritor turco Zülfü Livaneli presentará el 12 de mayo en Valladolid la novela 'La casa de Leyla'

Cartel de la presentación del libro 'La casa de Leyla' de Zulfu Livaneli, en la librería Oletvm. - LIBRERÍA OLETVM

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor, músico y activista turco Zülfü Livaneli presentará la novela 'La casa de Leyla' el próximo martes, 12 de mayo, en la librería Oletvm de Valladolid en un acto en el que estará acompañado por la escritora, periodista y traductora Monika Zgustova.

La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas, cuando el autor, el más vendido de Turquía, dará a conocer al público vallisoletano la novela en la que muestra las capas de una sociedad en la que conviven clases sociales tan diversas como la antigua aristocracia Otomana, los nuevos ricos y los turcos que regresaron tras emigrar a Europa.

Con el "mágico" telón de fondo del Bósforo, Livaneli guía al lector por historias suspendidas entre una Estambul moderna y occidental y la ciudad del Imperio otomano tardío, entre antiguas villas, casas en ruinas y barrios modernos, para ahondar en un "caleidoscopio de personajes, con sus mundos, que conviven en la Turquía actual y la herencia de su pasado", según ha señalado Galaxia Gutenberg en un dossier de prensa.

'La casa de Leyla', que ha sido adapta al teatro con éxito masivo en Turquía, narra la historia de Leyla, ya anciana, última descendiente de una antigua familia otomana que se ve obligada a abandonar su casa frente al Bósforo, en la que su familia ha residido durante generaciones, cuando de manera fraudulenta esta es vendida por el banco a un rico magnate y a su ambiciosa esposa.

El hijo del antiguo jardinero de la villa, Yusuf, acoge a Leyla en su casa de Cihangir, un animado barrio de la parte europea de Estambul, y trata de ayudarla a recuperar la casa de la que ha sido injustamente desalojada.

Allí, Leyla ve por primera vez la precaria vida de los jóvenes, de los artistas y los marginados, y conoce a la novia de Yusuf, Roxy, una cantante de hip hop hija de inmigrantes turcos en Alemania, que no recibe con entusiasmo la llegada de la anciana.

A medida que avanza la novela, el autor invita a adentrarse silenciosamente en las vidas y los recuerdos de todos los personajes y, poco a poco, se desvela el hilo que une los destinos de todos ellos en un final "inesperado y emocionante" que hace de Leyla un "personaje inolvidable".