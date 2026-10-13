La escritora vallisoletana Cristina Pascual publica la novela de gótico rural 'Niña de fuego'. - CRISTINA PASCUAL

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ediciones Versátil ha publicado la novela 'Niña de fuego', de la escritora vallisoletana Cristina Pascual, una obra de gótico rural y suspense ambientada en la España de posguerra que aborda los secretos e injusticias de la época a través de la lucha de una mujer por escapar de un destino impuesto.

La trama arranca en la Castilla del verano de 1944 con el hallazgo del cadáver de un joven cabrero junto al río, un suceso que la Guardia Civil se apresura a cerrar como un accidente, pero que la joven Nana, de 12 años, y sus amigos atribuyen al Sacamantecas, cuya familia se verá condicionada por la aparición de un segundo cuerpo.

A lo largo de veinte años, la narración contrapone temores infantiles vinculados al folclore popular--como el Sacamantecas, la Rucha o la Tarasca--con la violencia ejercida por las figuras de poder, mientras acompaña a la protagonista en su afán por aprender, sacar adelante a su hermano pequeño y superar los prejuicios sociales.

La autora, nacida en Valladolid en 1981, es licenciada en Historia del Arte y Biblioteconomía, ejerce como bibliotecaria en Basauri y coordina el club de lectura de la asociación ALEA de Bilbao, tras haber sido galardonada en el certamen Bizkaidatz en 2018 con 'Jaque a la reina' y publicar 'El Boulevard de las Despedidas' en 2021.

El libro, distribuido por UDL Libros, ha salido a la venta en formato de tapa blanda con 386 páginas a un precio de 21,90 euros, coincidiendo en el tiempo con la figura del Sacamantecas en la actualidad cultural ante el próximo estreno en cines de la película homónima de David Pérez Sañudo.