La escritora zamorana Tere Guerra Pino invita a romper límites y mirar a la diversidad sin miedo en 'Amores diferentes'

De izq. A dcha.: Ramón Carnero, Jesús Zarzuela, Tere Guerra y Javier Pérez Andrés - UEMC

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha acogido este miércoles la presentación del libro 'Amores diferentes', de Tere Guerra Pino, escritora zamorana con parálisis cerebral, una obra que reflexiona sobre el amor, la libertad y la dignidad e invita a romper límites y a mirar la diversidad "sin miedo ni etiquetas".

Editado por la Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes, el libro surgió tras el homenaje dedicado a la escritora en el certamen literario Blacklladolid 2025, en reconocimiento a su trayectoria literaria y a su capacidad para visibilizar, a través de la palabra escrita, realidades vinculadas a la discapacidad, el amor, la dignidad y la autonomía personal.

Se trata de una obra compuesta por una serie de relatos cortos en los que, con el amor como eje transversal, hila diferentes historias protagonizadas por personas con diversidad funcional.

El acto ha contado con la presencia de la autora, acompañada por el periodista Javier Pérez Andrés, el editor de la obra, Ramón Carnero, y el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela, quien ha recordado que no es un libro sobre la discapacidad, sino que es un libro sobre el amor, la libertad y la dignidad; historias que nos invitan a romper límites y a mirar la diversidad sin miedo ni etiquetas".

"Como universidad, queremos formar no solo buenos profesionales, sino personas capaces de construir una sociedad verdaderamente inclusiva", ha apostillado.

HERRAMIENTA DE SUPERACIÓN

Teresa Guerra Pino utiliza la escritura como una auténtica ventana al mundo y como herramienta de superación. Nacida en Sogo de Sayago (Zamora), en 1977, y con parálisis cerebral, su discapacidad afecta al movimiento y a la comunicación oral, pero no a su capacidad intelectual ni creativa, ha destacado la UEMC a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A través del apoyo de la tecnología ha construido una voz literaria sólida y comprometida, desde la que reflexiona sobre la vida, las relaciones humanas y los límites sociales.

Como señala el escritor César Pérez Gellida, "Tere es un ejemplo de lo que es transmitir algo a través de las palabras sin necesidad de verbalizar".

La autora ha publicado las obras 'Al otro lado de la ventana' (2004), 'La ironía de la libertad: reflexiones en torno a una silla de ruedas' (2005), 'Más allá del físico' (2018), 'Al amor de la lumbre' (2021) y el recientemente publicado 'Amores diferentes' (2025).

En todas sus obras aborda la experiencia de vivir con parálisis cerebral, la lucha por la independencia personal y una mirada crítica y humana sobre la sociedad.