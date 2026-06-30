La Escuela de Arte Dramático y la OSCyL Joven presentan en julio 'El despertar [Los abandonados]' - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Experimental Álvaro Valentín acogerá los próximos días 10 y 11 de julio, a las 20.00 horas, el estreno de la pieza de creación multidisciplinar 'El Despertar [Los Abandonados]', un montaje de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl) en colaboración con la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL Joven).

Se trata de un proyecto de creación colectiva con texto escrito por los propios alumnos y dirigido por José Manuel Mora en el que conviven teatro, música y pensamiento filosófico. La puesta en escena combina elementos del auto sacramental y la narrativa posmoderna con poderosas metáforas visuales del hambre espiritual de los jóvenes ante la desacralización de un mundo que parece desmoronarse ante nuestros ojos.

El espectáculo encuentra su origen en el seminario impartido en la Escuela por el escritor y arabista Emilio González Ferrín (catedrático de la Universidad de Sevilla), que sirvió de puerta de entrada a la lectura de El filósofo autodidacto.

Escrita en el siglo XII por el filósofo andalusí Ibn Tufayl, la obra relata la formación intelectual de un joven criado en aislamiento, convertido en símbolo de la capacidad humana para construir una mirada crítica sobre el mundo. Un 'buen salvaje' que, criado por una gacela e ignorando el lenguaje humano, tiene el deseo innato de saber y conocer la verdad, y para ello observa atentamente la naturaleza.

A partir de este punto de partida, el equipo artístico firma un espectáculo de gran belleza y poder emocional que traslada estas preguntas a nuestro presente, marcado por las transformaciones tecnológicas, la crisis espiritual y la necesidad de repensar otras formas posibles de vida en comunidad.

Dirigida por José Manuel Mora, dramaturgo y director de la Esadcyl, el espectáculo cuenta con textos del mismo José Manuel Mora, además de textos escritos por las nuevas promesas de la escritura teatral como son los alumnos de 4º de Dirección y Dramaturgia Yeray Calleja y Pablo Lino Alonso y de la colaboración de los estudiantes del cuarto curso de Interpretación.

Asimismo, colaboran en el proceso artístico profesionales de reconocida trayectoria artística como Luis Heras y Elia Muñoz (en la interpretación), Juan Diego Vela (en la música, iluminación y espacio sonoro), el maestro vidriero y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Carlos Muñoz de Pablo (en la escenografía), Ana San Miguel (en el vestuario) y Orejudo Internacional (en los elementos escénicos).

La dramaturgia y puesta en escena corren a cargo de José Manuel Mora, Yeray Calleja y Pablo Lino Alonso, en un proceso de creación colectiva que ha involucrado tanto al alumnado y profesorado como a profesionales de distintas disciplinas artísticas con el fin de acercar este Trabajo Fin de Grado a la realidad profesional con la que se encontrarán nuestros futuros egresados.

La pieza constituye, además, una experiencia formativa en la que--gracias al apoyo de Fuescyl y Fundación Siglo-- confluyen estudiantes de interpretación, dramaturgia y dirección escénica junto a jóvenes talentos musicales de la OSCyL Joven. "Surge así un un viaje formativo abierto al descubrimiento de otros lenguajes: una invitación a profundizar -desde la práctica artística- en preguntas que no siempre son fáciles de responder y que han exigido un compromiso personal y un punto de vista singular sobre el mundo que nos rodea", tal y como señala Javier Hernando en el programa de mano.

El elenco está integrado por Lucía Bellota, Inés Córdoba, Rodrigo García, Francisco Gómez, Elena Gutiérrez, Sara López, Nuria Montaño, Inés Ndoka, Iria Orejudo, Ángela Ricote, Patricia Sánchez, Iker Segovia y Cristina Vasco, mientras que la participación musical corre a cargo de Darío Blázquez (fagot), Daniel Skuciene (composición y piano), Carmen Joséphine Piltant (viola), Irene Rosado (violín) y Carmela Saborido (trompa).