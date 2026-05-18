Escuela de Arte de Soria promocionará las inscripciones con un bollo de regalo a quienes se retraten en un fotomatón

SORIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte de Soria promocionará el 20 de mayo la inscripción en sus cursos con la entrega de un bollo y una foto de regalo a quienes se retraten en un fotomatón educativo coocado en la calle e ideado por el Ciclo Superior de Fotografía.

El objetivo es acercar al alumnado de primer curso a una práctica profesional fuera del aula, con equipos de iluminación y de producción específicos del retrato en estudio.

Esta práctica reúne las capacidades técnicas y competencias de los estudios oficiales de fotografía, en esta ocasión a pie de calle, junto al Centro Nacional de Fotografía, según han informado desde la Escuela de Arte de Soria.

Un reclamo bajo el lema 'El Fotobollo' que ha servido de título a esta actividad y que tendrá lugar en la Plaza de las Mujeres el miércoles 20 de mayo, entre las 12:00 y las 19:00 horas.

El día del Fotobollo coincide con el primer periodo de matrícula para las enseñanzas artísticas profesionales de Castilla y León, que finaliza el 4 de junio.

ESCUELA DE ARTE

En la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria pueden cursarse el Ciclo de Grado Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivo y el Ciclo de Grado Superior de Fotografía, ambas enseñanzas gratuitas, con dos años de duración, prácticas en empresas y programa Erasmus.

Esta Escuela cuenta también con itinerarios educativos de nivel universitario, como es el Grado en Diseño Gráfico, así como los dos Bachilleratos de Artes, Imagen y Diseño, y Música y Artes escénicas.