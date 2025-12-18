La Escuela Deportiva de Tiro con Arco de León organiza este sábado una actividad de iniciación a la competición

Cartel de la actividad que desarrollará la Escuela Deportiva de Tiro con Arco de León este sábado de iniciación a la competición. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Deportiva Municipal (EDM) de Tiro con Arco de León, dentro del programa de actividades lúdico-educativas, organiza una jornada de 'Iniciación a la competición' que se desarrollará el sábado 20 de diciembre en la sala de Tiro con Arco del CHF, a partir de las 10.00 horas.

La finalidad de esta actividad es que los alumnos de la escuela conozcan la faceta competitiva del tiro con arco. En concreto, se centrará en las competiciones de sala y al aire libre, aunque existen otros tipos de pruebas según la modalidad de arco regulada por la Federación.

Los alumnos participantes trabajarán aspectos esenciales del ámbito competitivo como el comportamiento adecuado durante una competición, el papel del juez, el valor de los puntos según el tipo de diana o los tiempos de tiro y descanso, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Igualmente, ahondarán en la forma correcta de anotar las puntuaciones en las tablillas, aprenderán quién debe realizar dichas anotaciones, cómo reclamar una puntuación dudosa y qué se debe o no hacer durante el proceso de registro de resultados.

La actividad consistirá en dos rondas de ocho series de tres flechas, sumando un total de 48 flechas puntuables, además de las flechas de entrenamiento, que serán tres series de tres flechas cada una. Los interesados pueden obtener más información a través del correo electrónico de las Escuelas Deportivas Municipales, escuelasdeportivas@aytoleon.es.