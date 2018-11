La Escuela de Gobierno del PSCyL contará con tres ministros, Fernández Vara y Díaz

Actualizado 26/11/2018 14:19:33 CET

Tudanca lanzará algunas propuestas en un encuentro que bordará prioridades como la despoblación, la educación y la sanidad

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León, que se desarrollará en Salamanca los días 14 y 15 de diciembre, contará con la presencia de los ministros de Fomento, Educación y Formación Profesional y Sanidad, José Luis Ábalos, María Isabel Celaá y Maria Luisa Carcedo, respectivamente, así como con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la presidenta de la Andalucía, Susana Díaz.

Así lo ha anunciado la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que ha avanzado que el líder de los socialistas de la Comunidad y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, lanzará algunas propuestas que llevará el programa electoral en este encuentro, que abordará cuestiones prioritarias para la región como la despoblación, la sanidad y la educación.

Ana Sánchez ha presentado el programa de esta Escuela de Gobierno junto al secretario de Formación del PSOE de Castilla y León, Fernando Vegas, en un momento en el que ha asegurado que hay una "oportunidad histórica" para "poner en valor" todo lo positivo que tiene la Comunidad.

"Queremos gobernar, vamos a gobernar y estamos preparados", ha señalado la responsable socialista, quien ha explicado que la oportunidad no tiene como fin alacanzar el poder sino "blindar" el Estado de Bienestar, "dignificar" las instituciones de Castilla y León, mejorar la vida de sus ciudadanos, dar más recursos a los municipios.

Sánchez ha afirmado que se trata de "devolver" a la Comunidad el "peso específico" que consideran que no debió perder, para que sea así una comunidad "del siglo XXI", con un futuro, ya que se ha "instalado en la resignación" y se piensa que las cosas no pueden ser "de otra manera", algo con lo que no están de acuerdo.

De esta forma, la Escuela de Gobierno pretende trasladar a la población que "hay otra forma de hacer las cosas", motivo por el que han recabado información con encuentros bilaterales con otras comunidades para elaborar un programa con "experiencias tangibles", que se pueden tocar, que ya benefician a los ciudadanos como el plan de retorno de Castilla-La Mancha o la reversión al sistema público del Hospital de Alzira, en Valencia.