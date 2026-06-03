La Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas de León abre mañana el plazo de preinscripciones para el curso 2026/2027

Una de las clases de la Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas (Emmudae) del Ayuntamiento de León abrirá mañana el plazo de preinscripciones para el curso 2026/2027.

La Concejalía de Educación concluido este miércoles el plazo de renovación de las matrículas de quienes ya han estado este curso matriculados y a partir de mañana será el turno de los nuevos alumnos, que podrán formalizar sus solicitudes hasta el 14 de junio.

Se podrá elegir entre más de 40 modalidades entre las que se incluye como novedad el bajo eléctrico. Para hacer las preinscripciones, los interesados podrán encontrar el formulario a cumplimentar en la web de Emmudae que deberán enviar por correo electrónico a escuelademusica@aytoleon.es o entregarlo de forma presencial en la propia Escuela.

Posteriormente habrá un sorteo público de adjudicación de plazas el día 18 de junio a las 10.00 horas para poder tramitar después las matrículas entre los días 18 y 25 de junio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

DISCIPLINAS

En el área de música clásica se podrá optar a las siguientes asignaturas: lenguaje musical, iniciación musical (cuatro y cinco años), formación básica (seis y siete años), armonía, educación auditiva, agrupación instrumental o vocal, canto clásico (más de 16 años), piano, violín, viola, guitarra clásica, ukelele, flauta travesera, flauta de pico, oboe, saxofón, percusión, clarinete y trompeta.

En el área de música moderna los interesados podrán optar a las asignaturas de lenguaje musical, agrupaciones de música moderna (más de 16 años), teclado o piano moderno, guitarra eléctrica, batería, canto moderno (más de 16 años), aula de improvisación y bajo eléctrico, mientras que en el área de música tradicional, habrá posibilidad de optar a lenguaje musical, castañuelas, dulzaina, tambor, pandereta, indumentaria y bailes tradicionales.

En artes escénicas están disponibles las clases de teatro, esgrima (más de 16 años), creación corporal y educación postural (más de 16 años), mientras que en el área de danza hay distintos niveles de clásica, danza española y danza contemporánea.

Durante el curso 2025/2026, la Emmudae ha contado con unos 1.400 alumnos a los que se suman 35 Aulas Corales y 25 talleres de teatro que se imparten en colegios, institutos y Ceas del municipio, en los que han participado otras 1.300 personas.