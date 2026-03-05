La Escuela Superior de Diseño de Valladolid elaborará el cartel de las Fiestas San Pedro Regalado 2026

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez (en el centro), junto a la concejal de Juventud, Carolina del Bosque (izda), y la directora de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, Beatriz Hernández. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, y la edil delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque, han visitado las instalaciones de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, junto con la directora de Estrategia, Marketing y Comunicación, Beatriz Hernández, y han anunciado que los alumnos del centro tendrán la oportunidad de elaborar el cartel de las fiestas de San Pedro Regalado 2026.

Durante la jornada, las concejalas han mantenido un encuentro con los alumnos de 1º y 2º curso de Diseño Gráfico, quienes participarán en un concurso, organizado por la propia Escuela, para convertirse en los diseñadores del cartel de San Pedro Regalado 2026.

Este proyecto, que se encuentra dentro del marco ESI TALENT, forma parte de la formación práctica de la ESI, vinculada a empresas y organismos reales. Se trata de una oportunidad para que los estudiantes puedan ver su proyecto hecho realidad, en consonancia con los objetivos de la escuela basados en el aprendizaje aplicado y la conexión directa con el entorno profesional.

Según ha destacado Beatriz Hernández, para sus alumnos, trabajar en el cartel de San Pedro Regalado no es solo un ejercicio creativo, es enfrentarse a un briefing institucional real, con un impacto directo en la ciudad.

"En la ESI creemos firmemente que el talento joven debe tener un espacio protagonista en la construcción visual de la ciudad. Que nuestros estudiantes puedan aportar su mirada a una celebración tan emblemática es una oportunidad y una responsabilidad", ha destacado la directora durante la visita.

Esta colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Escuela Superior de Diseño de la ciudad "refleja la apuesta de ambos organismos por el talento local y juvenil", han recalcado fuentes municipales.

Durante la visita, la concejala Blanca Jiménez ha destacado que para Valladolid "es un auténtico privilegio que los estudiantes puedan formar parte de uno de los grandes eventos del año a través de su esfuerzo y dedicación".