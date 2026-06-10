La Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León celebra el acto de graduación de más de 60 alumnos

Acto de graduación. - UCAV

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León de Valladolid, centro adscrito de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), celebró ayer el acto de graduación de los estudiantes de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y del máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria, en una ceremonia que reunió a más de 600 asistentes y en la que han recibido su acreditación académica más de 60 alumnos.

El acto estuvo presidido por Carmen Madrid, directora de la Escuela, acompañada por Álvaro Antón, secretario académico de la Escuela; Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid; Mª Paz Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV; y el profesor José Tomás Raga, miembro del Consejo Directivo de la Escuela.

El profesor de EUM Fray Luis de León Guillermo González Pascual fue el encargado de impartir la lección de graduación en la que animó a los nuevos titulados a "querer ser lo que se es", para recordar que la vocación del maestro se caracteriza "por la entrega y el olvido de sí mismo para encontrar el verdadero sentido de su labor y de su vida".

Por su parte, el alcalde de Valladolid felicitó a los graduados por la culminación de sus estudios y subrayó el papel fundamental de la educación, entendida "como una educación en libertad, para el desarrollo de las personas y de las sociedades".

En representación de los estudiantes intervenio Sofía Burgoa, graduada en Educación Infantil, y Silvia Alonso, graduada en Educación Primaria.

Sofía Burgoa realizó un recorrido por los años vividos en la Escuela, recordando algunas de las experiencias que han marcado su formación, como las excursiones, jornadas académicas y programas de voluntariado, que han contribuido a enriquecer su etapa universitaria tanto en el plano académico como personal.

Por su parte, Silvia Alonso reflexionó sobre la grandeza de la tarea educativa, destacando que educar significa ofrecer esperanza y confianza, así como acompañar a las personas en su crecimiento y desarrollo.

La decana de la UCAV, Maripaz Muñoz, invitó a los graduados a afrontar sin miedo la nueva etapa que ahora comienza, animándolos a dar lo mejor de sí mismos en el ejercicio de su profesión y a mantener siempre el vínculo con la Escuela que ha acompañado su formación y en la que han dejado algo muy importante de sí mismos.

Por último, Carmen Madrid dirigió unas palabras de agradecimiento a los estudiantes por haber confiado en la Escuela para su formación universitaria, extensivas también a sus padres y familias por el apoyo brindado durante estos años.

Asimismo, reconoció la dedicación y el compromiso del profesorado, cuya labor es decisiva en la preparación académica y humana de los nuevos graduados.