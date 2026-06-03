Una escultura homenajea a la Asociación ALCER y a los donantes de órganos en uno de los accesos al Hospital de Salamanca

Inauguración de la obra 'Tu vida, mi legado' que homenajea a ALCER y a los donantes de órganos en el Hospital de Salamanca. - CAUSA

SALAMANCA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha acogido la presentación de la escultura 'Tu vida, mi legado', una obra realizada por la asociación ALCER Salamanca con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que se celebra el primer miércoles de junio.

Esta iniciativa está relacionada, además, con una fecha especial para la asociación, que este año conmemora su 50 aniversario, al igual que el Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

La donación de órganos y tejidos representa el punto de partida de todo el proceso de trasplante, una compleja coordinación sanitaria que transforma una pérdida en una oportunidad de vida, ha subrayado el centro hospitalario en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, con el objetivo de reconocer públicamente este acto de solidaridad, la escultura nace como un homenaje a los donantes y a sus familias, cuyo legado sigue vivo en cada persona trasplantada, ha añadido el Hospital.

De hecho, el título de la obra, 'Tu vida, mi legado', representa lo que para una familia supone una despedida "marcada por el dolor y la generosidad, para la otra significa esperanza, futuro y continuidad".

La pieza la ha creado el herrero Enrique González y cuenta con unas dimensiones de 2,56 metros de altura, 60 centímetros de ancho y 2 metros de largo con un peso total de 300 kilogramos.

SIMBOLOGÍA DE LA OBRA

La elección del acero para su confección responde a un propósito conceptual, como ha explicado el artista, ya que al ser un material altamente resistente, refleja cómo el recuerdo de quienes donan permanece firme con el paso de los años.

Además, su transformación natural con el tiempo simboliza el proceso en el que el dolor inicial de una pérdida logra convertirse en orgullo, gratitud y esperanza.

La escultura representa dos figuras estrechamente unidas que reflejan el vínculo único entre donante y receptor. Por un lado, una figura vacía y ligera simboliza a la persona donante, alguien que ya no está físicamente, pero cuya presencia permanece a través de su generosidad.

Por otro lado, una figura sólida y compacta representa a quienes reciben una nueva oportunidad de vivir gracias al trasplante. El abrazo entre ambas expresa una conexión humana invisible pero eterna, han añadido.

A partir de este miércoles, esta escultura estará ubicada en el acceso al Hospital Universitario de Salamanca por el paseo de San Vicente.