El Espacio Artesano será desde este verano punto de formación y comercialización de la artesanía soriana

De izd a dcha, Martínez y Fernández junto a los concejales Ana Alegre y Javier Muñoz . - EUROPA PRESS

SORIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Artesano podría ser una realidad este verano en el Mercado Municipal de Soria, como punto de formación y comercialización de la artesanía de la provincia, con el fin de acercarla a la ciudadanía, tras una inversión de 140.000 euros.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha visitado este jueves las obras de adecuación de esta planta del Mercado Municipal para crear un lugar donde los artesanos "tengan un espacio para comercializar sus productos", además de "ser un punto de formación y de dar a conocer la rica artesanía".

El espacio contará con una zona de trabajo y público de 87 metros cuadrados con zona de talleres, puestos, demostraciones, cursos y exposiciones. También dispondrá de una oficina de nueve metros cuadrados y una segunda oficina de 8,10 metros cuadrados, además de un almacén y una zona de baños sobre una superficie total construida de 133 metros cuadrados.

presupuesto es de 140.000 euros en la ejecución de la obra y el siguiente paso será la licitación del equipamiento que rondará entre los 20.000-30.000 euros con el horno de cocción de barro y todo lo necesario para exhibir los productos.

El alcalde de Soria ha incidido en la importancia de este espacio en una zona vinculada al mercado y al comercio y desde verano también "a la rica artesanía soriana" y a la vez al turismo.

VISIBILIDAD A LA ARTESANÍA

La presidenta de la Asociación de Artesanos y Artesanas de Soria (Arteso), Luis Fernández, ha invitado a todos los artesanos de la capital y de la provincia a sumarse a la asociación y a dar visibilidad a sus labores en este nuevo espacio. Así, ha avanzado que a finales de mayo se convocará una reunión para explicar a todos los artesanos en qué consiste e intentar aunar fuerzas con más representantes.

Fernández ha incidido en que se trata de un espacio "ideal por su ubicación y luminosidad" para acercar y poner en valor la artesanía soriana con talleres y formación "que en ocasiones solo se ve en determinadas ferias".

La presidenta de Arteso ha reconocido que los ciudadanos se sorprenden del gran número de artesanos de la provincia de Soria cuando se acercan al mercado artesano de Navidad, donde suelen acudir unos 15 o 18 artesanos, aunque son muchos más, por lo que ha aseverado que tanto la asociación como el Espacio Artesano será un escaparate para los profesionales.