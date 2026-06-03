El espacio Coworking Tormes+ de Salamanca se amplía con cuatro nuevos proyectos emprendedores

Espacio Coworking Tormes+. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la ampliación del espacio Coworking Tormes+, ubicado en el Centro Tormes+, con la acogida de cuatro nuevos proyectos emprendedores, que se unen a los ocho que ya trabajan en áreas como la inteligencia artificial, la digitalización de procesos, la tecnología aplicada al sector primario, la innovación educativa o el desarrollo de soluciones LegalTech y GovTech.

"Estas iniciativas generan más de una decena de puestos de trabajo y contribuyen a fortalecer un entorno multidisciplinar orientado al crecimiento económico y tecnológico de Salamanca", señala el Consistorio a través de un comunicado.

Este espacio municipal está diseñado para acoger a emprendedores y profesionales con proyectos en fase inicial o en desarrollo, lo que favorece la colaboración, el intercambio de conocimiento y el trabajo conjunto entre iniciativas de alto valor añadido.

El Coworking Tormes+ se integra en el ecosistema Salamanca Tech, impulsando un entorno dinámico y multidisciplinar que contribuye al crecimiento económico y tecnológico de la ciudad.

En su visita a este lugar, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, ha destacado que "el Coworking Tormes+ es una herramienta clave para acompañar al talento emprendedor desde sus primeras etapas, facilitando recursos, asesoramiento y un entorno colaborativo que multiplica las oportunidades de éxito de los proyectos".

En este sentido, ha subrayado que desde el Ayuntamiento siguen apostando "por una Salamanca innovadora, capaz de atraer y retener talento, generar empleo y crear nuevas oportunidades de futuro".

El Coworking Tormes+ ofrece a sus usuarios una "amplia" cartera de servicios, entre los que se incluyen puestos de trabajo en espacio compartido, conexión wifi de alta velocidad, zonas de descanso y networking, salas de reuniones y despachos, office completamente equipado, servicio de limpieza y mantenimiento, conserjería, climatización y recepción de correo postal.

Además, los usuarios tienen acceso a eventos, programas formativos y actividades especializadas organizadas en el propio centro. Como valor añadido, los proyectos alojados en el Coworking Tormes+ disponen de una bolsa de horas de asesoría especializada, orientada a apoyar la planificación, el desarrollo y la mejora de iniciativas empresariales en niveles iniciales, reforzando así su viabilidad y proyección futura, añade la información

El acceso a este espacio se realiza mediante solicitud, que es evaluada por una comisión de selección del área de Promoción Económica, teniendo en cuenta la idoneidad del proyecto presentado y la disponibilidad de plazas.

Estas solicitudes se pueden realizar a través de https://tormesplus.com/coworking.