Espacio Joven de Salamanca supera las 2.500 visitas y estrena la exposición 'Cinco minutos de desconexión mental'

El concejal de Juventud en la inauguración de la nueva exposición del Espacio Joven. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven de Salamanca suma ya ocho exposiciones a lo largo de 2026, que han recibido a cerca de 2.500 visitantes, y que cuenta desde hoy con una nueva muestra de la artista salmantina Jazmynn Mercedes Rainge García.

Además, el Espacio Jovenha renovado también su identidad visual para adaptarse al lenguaje y los códigos estéticos con los que se relacionan hoy los jóvenes. La nueva imagen mantiene la esencia "cercana y accesible" del Espacio Joven, pero la traduce a un lenguaje más limpio y contemporáneo, aunque se conservan el verde y el amarillo históricos, a los que se suma ahora el rosa, un color con el que la Generación Z.

El concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados e Innovación y Juventud, César Gómez-Barthe, ha presentado esta martes la exposición 'Cinco minutos de desconexión mental', de la artista salmantina Jazmynn Mercedes Rainge García, que podrá visitarse de forma gratuita durante todo el mes de agosto.

La muestra, que se podrá visitar de 9 a 14 horas, reúne una serie de retratos al óleo y en acrílico, junto a una pequeña selección de dibujos a grafito, que exploran el mundo interior del individuo desde una perspectiva surrealista.

La colección yuxtapone el universo de los sueños con los recuerdos de la infancia a través de retratos de mujeres que, o bien dan la espalda al espectador, o bien permanecen con los ojos cerrados.

Con esta serie, la artista busca que el visitante "se sienta testigo de una escapada hacia el inconsciente" de una manera tan íntima que, en ocasiones, uno podría llegar a sentirse un intruso en un momento personal.

A 'Cinco minutos de desconexión mental' le preceden este año 'Florecer para marchitarse', de Sergio García Ledesma; 'Arte Creativo', del Centro Joven de Cruz Roja; 'Enfoque de pasión', de Javier Barco Cuevas; 'A través del espejo', de Ángela González; 'Tradición y paisajes', de A. Martín Luengo; 'Sabores del genoma', realizada por alumnado de la Facultad de Bellas Artes; y 'Notas desde un paisaje desgastado', de Lucía García y Alba Prado.