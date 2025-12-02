El espectáculo sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo se retrasa a primavera de 2026

Archivo - Iglesia de San Pablo en Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo de videomapping 'La Controversia', que se proyectará sobre la fachada de la iglesia de San Pablo, en Valladolid, y que estaba anunciado en la programación navideña para este sábado y este domingo, 6 y 7 de diciembre, traslada su celebración a la primavera de 2026.

Así lo ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press en el que explica que las actividades que el Ayuntamiento de Valladolid ha organizado con motivo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid continúan con su programación.

El espectáculo de luz, color y música 'La Controversia', programado para los días 6 y 7 de diciembre en la fachada de la Iglesia de San Pablo, se aplaza y el Ayuntamiento prevé ponerlo en escena durante la primavera de 2026 a la espera de confirmar las nuevas fechas de su celebración.

Por otra parte, destacan que, tras la celebración en el día de ayer de la segunda conferencia del ciclo 'Protagonistas de la Controversia' y cuyas sesiones se mantendrán durante el próximo año, el jueves 11 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante, se proyectará el documental 'La Controversia de Valladolid: El amanecer de los Derechos Humanos' a partir de las 18:00 horas en la sala Borja.

Después le seguirá un coloquio relacionado con este acontecimiento histórico y todo lo que supuso a nivel social y cultural, enfocado a los Derechos Humanos.

La sesión tendrá lugar y contará con la intervención del director y productor del documental, responsable del área de guion y producción en Omnicorp Estudio, Juan Rodríguez Briso-Montiano; el subdirector del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Enrique Jesús Martínez Pérez, y moderado por el exdirector de El Norte de Castilla, actual director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y director de la Fundación Vocento, Carlos Fernández Aganzo.

Esta iniciativa, recuerdan las mismas fuentes, está dirigida a todos los ciudadanos de Valladolid que estén interesados en conocer este acontecimiento histórico y que quieran profundizar en la situación de los Derechos Humanos en nuestra sociedad actual.

Además, los sábados 6, 13 y 20 de diciembre tendrá lugar la visita teatralizada 'La Controversia de Valladolid', a las 11.00 horas desde el Palacio de Santa Cruz.

EL CICLO 'PROTAGONISTAS DE LA CONTROVERSIA' CONTINÚA EN 2026

El ciclo de 'Protagonistas de la Controversia', que se inició el pasado 4 de noviembre con la doctora Isabel del Val Valdivieso y la conferencia 'Isabel la Católica, su testamento y las Indias', y que celebró este lunes su segunda sesión: 'El emperador Carlos V, su monarquía y las Indias', con la doctora Carmen Mena, continuará mensualmente durante el próximo año.

El 13 de enero la sesión llevará el título 'La política indigenista de la monarquía española' de la mano de María Luisa Martínez de Salinas; el 3 de febrero, 'Los dominicos en Castilla y León: San Pablo y San Gregorio de Valladolid' con Javier Burrieza Sánchez; el 3 de marzo, 'El Valladolid de las controversias' con Sandra Bertolini; el 7 de abril, 'La Orden de Predicadores y las Indias' con Sixto Castro Rodríguez; el 5 de mayo, 'La escuela de Salamanca' con Enrique Marcano Buenaga; el 9 de junio, 'Juan Ginés de Sepúlveda' con Miguel Anxo Pena; el 22 de septiembre, 'Bartolomé de las Casas' con Bernat Hernández Hernández; el 6 de octubre, 'Francisco Tenamaztle' con Carmen Martínez Martínez; el 3 de noviembre, 'La Leyenda Negra' con Miguel Molina Martínez; y el 1 de diciembre, 'Los debates de la Controversia' con Félix J. Martínez Llorente y Mariano Delgado Casado.

Las conferencias tendrán lugar a las 19.30 horas en el Círculo del Recreo y estarán abiertas al público hasta completar aforo.