Un espectáculo musical rendirá homenaje en Ávila a los místicos abulenses.

ÁVILA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la red de Ciudades Teresianas Huellas de Teresa rendirán homenaje a los místicos abulenses los días 22 y 23 de julio, con el espectáculo poético musical 'Teresa de Jesús: los senderos del alma', que se podrá ver en el Real Monasterio de Santo Tomás.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto con José María Muñoz Quirós, coordinador de la actividad, y Alicia Quirós, presidenta de la Asociación Terpsícore, ha presentado hoy esta propuesta artística que invita a recorrer la vida y la espiritualidad de Santa Teresa a través de la música, la palabra y la imagen.

El espectáculo, que se realizará en el claustro de los Reyes del monasterio, combina literatura, música en directo y recursos audiovisuales. La iniciativa consta de ocho cuadros escénicos, que recorren algunos de los momentos más significativos de la vida de Teresa de Jesús: infancia, vocación, ingreso en el convento, encuentro con san Juan de la Cruz, fundaciones y últimos días.

Cada uno de los cuadros se articula mediante una narración introductoria, un poema alegórico y una pieza musical, acompañada por proyecciones visuales e iluminación artística que refuerzan el carácter evocador del montaje.

La interpretación correrá a cargo de un cuarteto formado por María Crespo (soprano), Alberto Porcell (tenor), Rubén Fernández (piano) y Matías Castro (violonchelo), quienes darán vida a composiciones de autores contemporáneos inspiradas en el universo teresiano.

Los textos y la dirección literaria corresponden al escritor José María Muñoz Quirós, que ha seleccionado además fragmentos de obras fundamentales como 'El Libro de la Vida' y 'Las Fundaciones'. Esta iniciativa se enmarca en el trabajo de difusión cultural y patrimonial que desarrolla la Red Huellas de Teresa, generando nuevas formas de encuentro con el legado de una de las figuras más universales de la historia de España.

Las representaciones, que comenzarán a las 22.30 horas, tendrán acceso libre, pero será necesario retirar invitación, desde este viernes, en el Centro de Recepción de Visitantes.

La red Huellas de Teresa nació en el año 2015 con motivo de la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y congrega los enclaves vinculados a sus fundaciones, con el objetivo de proporcionar una propuesta cultural y patrimonial para dar a conocer la obra y el legado de santa Teresa de Jesús, primera Doctora de la Iglesia.

Huellas de Teresa se configura como una ruta turística y de peregrinación que permite difundir el legado arquitectónico, literario y espiritual de esta mujer humanista, santa, viajera y avanzada a su tiempo. Está integrada por las ciudades de Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara y Burgos.