El espectáculo 'Pura Verdad Flamenco' pondrá el broche final a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

Cartel del espectáculo 'Pura Verdad Flamenco'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Pura Verdad Flamenco' pondrá el broche final a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo el 13 de septiembre con su actuación en la Plaza Mayor, donde reunirá a algunas de las voces y talentos más reconocidos del flamenco actual.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado hoy la actuación de 'Pura Verdad Flamenco', un espectáculo contemporáneo que reunirá a cinco de los artistas jóvenes más reconocidos y carismáticos del panorama flamenco actual como son Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique Heredia Negri, Sandra Carrasco y Belén López.

Valladolid acogerá así, a partir de las 21.00 horas, una velada dedicada al flamenco en todas sus formas, desde el cante más jondo hasta la fusión más libre, pasando por el baile más visceral y la poesía que habita entre acordes, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El espectáculo contará con un elenco artístico de primer nivel encabezado por Enrique Heredia 'Negri', fundador de La Barbería del Sur y uno de los nombres imprescindibles del nuevo flamenco. Con más de tres décadas de trayectoria, ha compartido escenario y proyectos con grandes referentes de la música flamenca e iberoamericana.

Junto a él estará Belén López, bailaora de carácter, fuerza y elegancia, reconocida por un estilo que combina pasión y precisión y que la ha llevado a actuar en escenarios de todo el mundo.

La propuesta artística continúa con Kiki Morente, una de las voces más destacadas del flamenco actual e hijo del inolvidable Enrique Morente; Lin Cortés, cantaor, guitarrista y productor convertido en referente de la fusión entre el flamenco, el soul, el funk y el pop, consolidado como uno de los artistas más singulares y admirados del panorama musical contemporáneo.

Por su parte, Sandra Carrasco aportará la sensibilidad y profundidad de una voz capaz de transitar con naturalidad entre el flamenco, el jazz y la canción de autor, destacando por su potencia escénica y su versatilidad artística.

El espectáculo contará además con la participación de destacados músicos que acompañarán a los artistas sobre el escenario como los guitarristas Paco Soto y Diego Mendiboure, Petaca al piano, Ranier Pérez al bajo, Chispas y Ginés Pozas en la percusión y el grupo de coros Las Negris.