Espido Freire muestra su preocupación por el uso de la IA, que hace "mucho daño" a autores, y avisa: "No escribe bien"

Espido Freire, antes de atender a los medios en Valladolid. - FERIA DEL LIBRO

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Espido Freire, una de las escritoras y figuras públicas "más reconocidas del panorama cultural español" ha mostrado su preocupación por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) que, a su juicio, ha hecho ya "mucho daño a autores" para advertir que, además, "no escribe bien".

Unas declaraciones que ha realizado en el marco de la 59ª Feria del Libro de Valladolid durante una rueda de prensa en la que ha recordado, además, los "lazos" que la unen con Valladolid.

La escritora ha lamentado que la IA esté afectando a la "manera de escribir". "Ha entrado con mucha fuerza y ha conseguido algo que me molesta profundamente: que la gente crea que la IA escribe bien, la IA no escribe bien. Eso sí, el daño que se ha hecho a los autores ya se ha producido. Y lo peor es que aún no hay una conciencia de daño porque muchos usuarios lo ven como una manera de entretenimiento", ha desgranado para dejar claro que es una ludita de las nuevas tecnologías.

"Yo no me opongo al uso de la IA, pero sí veo una tendencia de acaparamiento cultural en manos de unos pocos. Porque después de muchos siglos con la cultura en manos de las élites conseguimos democratizar el acceso y ahora caminamos en dirección contraria. Estamos aceptando sus premisas sin cuestionar las falsas promesas que nos hacen las grandes corporaciones", ha argumentado en declaraciones recogidas en un comunicado remitido por la organización.

Espido Freire también ha caminado por sus "universos perdidos", por esos lugares que salpican su 'Guía de lugares que ya no existen'. "Es un recorrido muy personal por territorios que están desapareciendo por diferentes causas, territorios que yo amo. En cada época, el ser humano afronta desafíos que no son personales, que tiene que ver con la cesión, con la invasión. Porque el progreso siempre lleva un moldeamiento nuestro entorno", ha reflexionado.

Al hilo de estas palabras, considera que la obra es una "buena excusa" para poner "encima de la mesa" problemas a los que se enfrenta la sociedad actual como "una crisis de vivienda marcada por la inflación inmobiliaria, con unas aspiraciones al bienestar que se están reduciendo en vez de ampliando". "Estamos viviendo también el enfrentamiento entre el turista y el habitante y un libro es una buena excusa para poner esto encima del mantel", ha aseverado.

Licenciada en Filología Inglesa y diplomada en Educación y Publicación de Textos en la Universidad de Deusto, Freire debutó en 1998 con Irlanda y alcanzó el reconocimiento nacional un año después con Melocotones helados, Premio Planeta 1999, convirtiéndose en la autora más joven en obtener este galardón.

Desde entonces ha publicado novelas, libros de relatos y ensayos, y ha consolidado una presencia constante en los principales medios de comunicación nacionales.

El encuentro con los lectores sirve para charlar sobre algunas de sus últimas obras: Dos tardes con Jane Austen, El diario de la peste, Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2025, o Guía de lugares que ya no existen (2026), ganadora del XX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes.

Tras el encuentro, Espido Freire atenderá a sus lectores en la Caseta de Firmas de la Plaza Mayor junto a Care Santos y Adrián Olmedo, a partir de las 19.00 horas.