Archivo - El presidente del 'think tank' Atenea y exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en una imagen de archivo durante una entrevista concedida a Europa Press. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del 'think tank' Atenea y exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha manifestado este jueves que si fuera verdad que España va bien, el país no se encontraría "ante la inminencia de un cambio de Gobierno".

"España lleva dos décadas perdidas, no es solo culpa de este gobierno, no es solo responsabilidad de este gobierno, aunque lo es especialmente por los últimos ocho años", ha sostenido, para agregar que todo el crecimiento económico que ha tenido el país se debe principalmente a la llegada de nuevas personas y la inflación del sector público.

Al respecto, ha puntualizado que cuando se incrementa la población la economía crece y si el sector público genera "nuevos costos de trabajo que no son necesarios", el PIB crece aparentemente, pero también crece la deuda. "Si por un lado tenemos que la riqueza por habitante no crece y, por otro, la deuda pública va incrementándose, lo que tenemos es un país en peores condiciones que hace 20 años", ha apostillado.

No obstante, ha lanzado un mensaje de optimismo porque España "tiene un enorme potencial que está solamente esperando a ser liberado". "Lo único que hace falta y lo que se le puede pedir al nuevo gobierno, ya hablaremos de esto con los empresarios, es sencillamente que libere el potencial de España, no que lo inyecte con dinero público, no que lo inyecte con ayudas, no que dé subvenciones, que libere el potencial a base de simplificar la vida a los que crean empleo", ha sostenido.

VIVIENDA

Al mismo tiempo, ha apuntado que "no se conoce un solo caso en la historia" en el que regular, prohibir y poner barreras haya facilitado la creación de riqueza, de empleo o de viviendas. "España tiene algunos problemas que no son fáciles de solucionar, pero hay otros que no son tan difíciles", ha advertido.

Para Espinosa de los Monteros, el problema de vivienda no es uno de más difíciles, sino uno de los que se podría empezar a resolver o, al menos, "empezar a encauzar" en una sola legislatura, porque España "tiene todo lo necesario para crear vivienda y para atender la demanda". Al respecto, ha puntualizado que el país cuenta con suelo "de sobra", promotores, constructores, financiación y demanda.

En su opinión, lo que impide que llegue un millón de viviendas al mercado en España son las normativas y los políticos de todos los sectores, no solo los del ámbito nacional. "Esto depende de la voluntad de los políticos y de algunos otros funcionarios, si España se empeña en hacer un millón de viviendas, si hay una alianza, si hay una convicción de todos de que tenemos que hacerlo, esto se puede encauzar en menos de cuatro años", ha subrayado.

POSICIÓN "ÚNICA" A NIVEL MUNDIAL

Según ha recalcado, España sigue adelante porque "es mucho más que los políticos" que gobiernan y tiene "un potencial tremendo". Al respecto, ha apuntado que hay nuevos retos y oportunidades en los ámbitos de la tecnología, la Inteligencia Artificial (IA), la robótica y la biotecnología: "Creo que España está en una posición única, absolutamente singular a nivel mundial para aprovechar estas oportunidades y crear una dinámica de riqueza como la que no hemos conocido en los últimos 20 años", ha incidido.

Por otra parte, ha invitado al tejido empresarial del país a realizar inversiones ante el nuevo ciclo que se abrirá tras las elecciones del 29 de noviembre. "No hay que olvidar nunca la importancia de la persona o de la compañía que arriesga, que invierte, que crea empleo, que genera riqueza y que ayuda a mantener un ecosistema tanto público como privado", ha concluido.