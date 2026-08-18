Estabilizado el incendio forestal de La Tejera (Zamora)

ZAMORA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en La Tejera (Zamora) -- en algunos partes identificado como de Hermisende-- se ha dado por estabilizado en la mañana de este martes, 18 de agosto, si bien se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.

El fuego se ha estabilizado a las 10.30 horas tras tres días activo, desde el 15 de agosto, en los que ha llegado a alcanzar IGR 2 y a congregar a más de un centenar de medios aéreos y terrestres en la labores de extinción en la parte española y portuguesa.

En la actualidad, más de una veintena de medios trabajan aún en la zona de este fuego que se mantiene en IGR 1 y cuyas causas están en investigación y su superficie afectada en estimación.