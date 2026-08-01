Estabilizado el incendio de La Utrera (León) que llegó a gravedad 2 y podría estar provocado por una persona

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado el pasado 28 de julio en la localidad leonesa de La Utrera, en el municipio de Valdesamario, que llegó a alcanzar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y en origen podría ser de carácter intencionado.

El incendio se originó el 28 de julio a las 14.45 y se declaró de gravedad 2 pasada casi una hora, sobre las 15.30 horas, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl.

Precisamente, la alcaldesa de Valdesamario (León), María Cristina García, manifestó el miércoles que este incendio era de carácter intencionado y podría estar provocado por la misma persona que intentó prender en la zona en dos ocasiones los días anteriores.

Según concretó en declaraciones a Europa Press, la mano del hombre estaría detrás del fuego declarado a las 14.45 horas del martes con dos focos en las inmediaciones de la carretera y que poco después se elevó a IGR-2, a las 15.30 horas, al poder comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Al respecto, detalló que el pasado lunes día 27 y el viernes día 24 posiblemente la misma persona intentó ya provocar el fuego a diferentes horas en otras dos ubicaciones.