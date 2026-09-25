Estabilizados dos fuegos que alcanzaron nivel 1 en Tejadilla (Segovia) y Vecilla de Trasmonte (Zamora)

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado este viernes de la declaración del índice de gravedad potencial 1 (IGR-1) en sendos incendios declarados en Vecilla de Trasmonte (Zamora) y Tejadilla (Segovia), aunque pocas horas después ya se les daba por estabilizados a ambos y la situación había descendido a IGR-0.

Según datos de la Junta de Castilla y León en su portal Inforcyl sobre incendios forestales, recogidos por Europa Press, el primero de los incendios se inició a las 14.07 horas en Tejadilla (Segovia), donde se informó también de la declaración de IGR-1 a las 14.42 horas debido al corte de una línea de alta tensión.

A las 17.14 horas se ha informado de la estabilización del incendio, donde trabajaba un dispositivo formado por 13 medios, aunque la cifra llegó a ser de 20, incluidas cuatro aeronaves. A las 18.30 se ha informado de que el índice de gravedad potencial había descendido a cero.

En Vecilla de Trasmonte, localidad perteneciente al municipio zamorano de Villanazar, las llamas se han iniciado a las 16.30 horas por causa que se investigan. A las 16.51 se ha informado de la declaración de IGR-1 por leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

El incendio se ha dado por estabilizado pocos minutos después, a las 17.15 horas y ya se ha comunicado que se ha rebajado el IGR a cero.