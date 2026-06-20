La estación de Miguelañez (Segovia) registra la máxima racha de viento de esta madrugada con 85 km/h

Lista de las diez mayores rachas de viento en la mañana de este sábado, 20 de junio de 2026. - AEMET

SEGOVIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Miguelañez (Segovia) ha registrado la máxima racha de viento de España en la madrugada de este sábado, 20 de junio, al anotar hasta 85 kilómetros por hora (km/h), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta racha de viento, considerada muy fuerte, se ha marcado a las 3.00 horas en la mencionada estación, que también ocupa el tercer lugar en la lista de velocidad máxima, con 49 km/h.

Además, este sábado Castilla y León ha anotado una de las diez temperaturas mínimas, en Sanabria Robleda-Cervantes (Zamora), con 10,1 grados.

Asimismo, ocho provincias de la Comunidad ocupan la lista de las diez mayores precipitaciones acumuladas en lo trascurrido de esta jornada, El Maíllo (Salamanca), con 11,2 litros de agua por metro cuadrado (mm), en segunda posición, seguida de Morales del Toro (Zamora) y Zamora, con 7 mm; Puerto del Pico (Ávila), con 5,6, y Valladolid, con 5.

Igualmente, Cubillas de Rueda (León) se ha colocado en la octava posición, con 3,6 mm; Villalón de Campos (Valladolid), 3,2, y, por último, Peñausende (Zamora), 3,1.