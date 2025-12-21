La estación de San Isidro (León) prevé reabrir este martes con al menos 8,6 kilómetros esquiables

Estación de esquí de San Isidro, en León - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estación Invernal y de Montaña de San Isidro, gestionada por la Diputación de León, prevé reabrir al público este martes, 23 de diciembre, con al menos 8,6 kilómetros esquiables, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los equipos técnicos trabajan para que ese día puedan estar en funcionamiento las pistas de los sectores de Cebolledo y Requejines, con espesores de entre 15 y 50 centímetros de nieve en polvo y con al los mencionados kilómetros esquiables.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanece cerrada a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas que permita iniciar la actividad, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

San Isidro pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, si bien el viento, la lluvia, la humedad y la subida de las temperaturas solo permitieron que permaneciera abierta dos días en los que las instalaciones acogieron a un total de 2.000 usuarios.

El primer día, el 5 de diciembre, fueron 6,1 los kilómetros esquiables en los sectores de Riopinos y Cebolledo, con espesores de entre 20 y 40 centímetros de nieve húmeda, mientras el sábado 6 los kilómetros esquiables aumentaron hasta los 10,4 y además de Riopinos y Cebolledo se pudo abrir Requejines.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar la página web oficial www.nieveleon.com y el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones y recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución del tiempo durante las próximas horas.