Las estaciones de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos en León cierran el fin de semana con 8.352 esquiadores

Imagen de recurso de un telesilla en la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos. - DIPUTCIÓN DE LEÓN

LEÓN, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña que gestiona la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, han recibido un total de 8.352 esquiadores durante un fin de semana en el que los usuarios han podido disfrutar de más de 23 kilómetros de pistas para la práctica del deporte blanco.

Por las instalaciones de San Isidro han pasado 5.894 visitantes que han podido disfrutar de 17,5 kilómetros esquiables repartidos en 18 pistas (cinco verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras), a la vez que se han mantenido diez remontes en servicio (cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas) y los espesores de la nieve en las pistas han oscilado entre los 50 y los 120 centímetros.

Por su parte, las instalaciones de San Isidro han recibido 5.894 visitantes que han disfrutado de 17,5 kilómetros esquiables repartidos en 18 pistas, mientras la estación mantenía diez remontes en servicio y registraba espesores de nieve de entre 50 y 120 centímetros.

El fin de semana ha estado marcado en la estación por una borrasca que ha dejado ligeras nevadas, hielo, densas nieblas, bajas temperaturas y un aviso amarillo por fuertes rachas de viento que únicamente afectaron, por seguridad, a primera hora del sábado al funcionamiento de los remontes, mientras que a media mañana ya se pudo disfrutar de un día con una excelente calidad de nieve, según ha informado la Diputación de León en un comunicado de Europa Press.

El día de mayor afluencia de visitantes en San Isidro ha sido este domingo, con personas que procedían en su mayor parte de León, Asturias y Castilla y León, Galicia y Portugal, además de que durante la semana han tenido lugar en la estación las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas que conducen a las titulaciones de técnico deportivo de grado medio en las especialidades de los deportes de invierno en Castilla y León.

De cara a la próxima semana continuarán las campañas de nieve de la Diputación, de las que en la pasada semana han podido disfrutar 921 escolares.

En Valle Laciana-Leitariegos el total de usuarios ha ascendido a 2.458, cifra en la cual el sábado (con 1.188 accesos) destacó como el día de mayor afluencia, mientras la estación ofrecía 6,090 kilómetros esquiables, doce pistas (tres verdes, siete azules y dos rojas) y siete remontes en servicio (dos telesillas, tres telesquís y dos cintas) con espesores de nieve de calidad polvo que han variado entre los 30 y los 120 centímetros.

La meteorología también ha sido la gran protagonista de estos últimos días en Valle Laciana-Leitariegos, puesto que ha dejado repetidas nevadas que han permitido incrementar el número de pistas a disposición de los usuarios, además de que esta semana se ha puesto en marcha el telesquí La Ferradura en su nueva ubicación y se ha recibido la visita de los colegios CRA Noceda del Bierzo, CRA Tremor de Arriba, CRA Cubillos, CEIP Flores del Sil y CP Piñera de Vega.

Desde la Diputación de León recuerdan la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com antes de planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.