El Esteban Vicente de Segovia acoge la primera retrospectiva en España del artista Elías Crespin

La comisaria Ana Doldán; el artista Elías Crespin y el presidente de la Diputación,. Miguel Ángel de Vicente, ante una de las obras. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia ha inaugurado la exposición 'PNEUMA. Entre los silencios del movimiento', la primera muestra retrospectiva que se exhibe en España del artista e informático venezolano Elías Crespin. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 25 de octubre, en la que es la primera retrospectiva parcial del trabajo de Crespin en España, en una exposición comisariada por la directora del museo, Ana Doldán.

Cuenta con el patrocinio de la galería Espacio Monitor y de la Fundación Saludarte, cuyos representantes, el director de la galería, Luis Miguel Lacorte, y la presidenta de la fundación, Adelaida Capriles, han acompañado al presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, al propio artista y a Doldán en la presentación oficial de la exposición.

El presidente del Patronato del Museo Esteban Vicente ha hecho referencia al significado del término griego 'pneuma' -aliento, soplo o espíritu- y ha señalado que la exposición no dejará indiferente a nadie. "Está dispuesta a hacernos contener el aliento durante todo el verano y parte del otoño", además de "enseñarnos la matemática del silencio" y mostrar "cómo, de la fusión entre ciencia, cultura y tecnología puede nacer todo un cosmos de figuras artísticas que contemplar".

El trabajo de Elías Crespin, nieto de la artista Gego, cuya obra ya se exhibió en el mismo museo hace más de quince años, se entiende desde su formación en una familia de artistas y matemáticos y desde su trayectoria como informático durante más de una década, profesión que abandonó tras conocer, hace más de veinte años, la obra 'Cubo de nylon' de Jesús Soto. Aquel encuentro marcó un giro en su vida que le ha llevado a convertirse en el único artista latinoamericano vivo con obra permanente en el Museo del Louvre.

La muestra que se exhibe en Segovia incluye 'Malla Electrocinética', la primera creación de Crespin, a la que dedicó dos años de trabajo y que ha dado origen, durante las dos décadas siguientes, a la treintena de esculturas móviles que podrá contemplarse en el Esteban Vicente. El presidente provincial ha definido el funcionamiento de estas piezas señalando que "contraen y relajan sus piezas de una manera tan electrónica como artesanal".

Por su parte, Ana Doldán ha explicado que, a medida que avanza la exposición, las obras "se desarrollan como una composición musical, una partitura visual o una secuencia coreográfica".

Detrás de cada pieza hay un sistema de cables, motores, circuitos e interruptores que activa los elementos de la muestra y los pone en movimiento. Retículas, círculos, triángulos y cuadrados abandonan su estado estático para subir, bajar o expandirse. De Vicente ha resumido el efecto de este recorrido que "hace que recorrerla se convierta en un ejercicio hipnótico".

A lo largo de las salas puede apreciarse la evolución del artista, tanto en el uso de los materiales y en la introducción del color como en el propio sonido de los motores que mueven las piezas. Entre las obras destacan, además de 'Malla Electrocinética', las coloristas 'Cubo Pantone' y 'Chromadynamica Flexionante', fruto de su colaboración con Felipe Pantone, así como la sala oscura dedicada a la versión 'Fluo' de la serie 'Circuconcéntricos'.

El museo ha destinado además su pasillo de vitrinas a la exhibición de apuntes y explicaciones sobre el funcionamiento de los motores que dan vida a las piezas. Elías Crespin ha explicado que, "gracias a la participación y la inversión de atención y voluntad del museo", se ha agregado una dimensión conceptual a la obra a partir de notas y escritos propios que no imaginaba que pudieran resultar de interés.

El artista ha manifestado su deseo de que los segovianos reciban su trabajo "como una metáfora de cómo vivir en paz" y ha abierto las puertas de la muestra, de manera especial, a programadores e informáticos, a quienes espera "conquistar".

Miguel Ángel de Vicente ha concluido agradeciendo la oportunidad de conocer, "en medio de un mundo tan lleno de algoritmos virtuales", un universo de algoritmos "tan real" como el que propone 'PNEUMA. Entre los silencios del movimiento'.