LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de León al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha mostrado su "orgullo" de ser "tan diferente al PSOE" que pide a los españoles "un voto para el 'perro'", mientras que ellos, ha enfatizado, lo piden "para un presidente".

Durante su intervención en un acto de partido en León en el que ha participado también el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la labor de su grupo parlamentario, del que ha sido portavoz, frente "a los peores ministros del Gobierno de España".

Si bien, se ha detenido en dos materias infraestructuras e igualdad, con un ministro --en referencia a Óscar Puente-- que "insultaba" cada vez que se le reclamaba un "plan de choque de seguridad" para Renfe, al tiempo que ha ironizando sobre la legislatura "más feminista-progresista" que proclamaba el socialismo y que ha acabado en la contratación de "prostituidas para que ministros abusaran de ellas en paradores de España".

"Ha sido el gobierno más feminista-progresista de la historia y ha sido el gobierno que ha sacado a violadores a la calle antes de tiempo", ha reflexionado.

Después de criticar al Gobierno de la "mentira y el abandono" de la legislatura que ha acabado con la "clase media", la dirigente autonómica ha cuestionado la campaña que está haciendo el PSOE.

"¿Vosotros imagináis una campaña en la que el Partido Popular ofrezca a sus votantes a un perro? Es que yo los he visto por España y los cartelitos son perros. Y cuando anuncian que va Pedro Sánchez el otro día en Valencia, era un vídeo de un perro ladrando. Y hoy se han enfadado porque Feijóo ha subido una foto con su perro con la correa. Yo no entiendo nada", ha señalado.

Por último, ha recordado que "solo ha habido una vez en toda la democracia en la que la oposición ha vencido a un presidente que se presentaba en ejercicio. "Fue en el 96. Aznar se presentaba contra un Felipe González, presidente del gobierno, y le ganó. Nunca más se ha vuelto a pasar. Feijóo ganó, pero no gobernó. No es una empresa fácil, pero es verdad que en el Partido Popular ya lo hemos hecho. Estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. Tenemos muchísimo en juego. No va de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente en los próximos cuatro años. Va del futuro que generamos para las próximas generaciones", ha finalizado.