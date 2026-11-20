LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número 1 de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por León, Ester Muñoz, ha advertido de que el "debate real" se celebrará en las urnas el próximo 29 de noviembre y que, pese a la "importante victoria" de Alberto Núñez Feijóo en su cara a cara con Pedro Sánchez, todavía no hay nada ganado.

"Por supuesto que no está nada ganado y de hecho 2023 nos dejó muchas lecciones", ha reflexionado en un acto de partido en Astorga (León) en el que ha presentado el programa con el que la formación quiere gobernar los próximos cuatro años.

Durante su intervención, la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha mostrado su satisfacción por la actuación del presidente de la formación en el debate. "Todo el mundo vio su solvencia, rigor y seriedad frente a un presidente totalmente noqueado que no es capaz de responder a su falta de gestión de los ocho años, a sus negligencias y a su corrupción", ha resumido.

Palabras, no obstante, que le han servido para advertir de que "no hay nada ganado" y que el "debate real" será el próximo 29 de noviembre. "El cambio es más necesario que nunca. O el modelo de corrupción de mentiras y abandono de Pedro Sánchez, que lo hemos vivido en nuestras propias carnes los últimos ocho años, o un modelo de gestión, seriedad y rigor, que es el que presenta Feijóo. Y eso es lo que le proponemos a los españoles, que España vuelva a funcionar", ha reivindicado.

Múñoz, que ha ironizado con que las "mentiras de Sánchez no necesitan verificador", ha recordado que el presidente del Gobierno está acostumbrado "a debatir con Francina Armengol moderando".

Durante su intervención, la candidata del PP ha cargado contra el "abandono" del Gobierno actual "sin presupuestos" y sin la "opción" de llevar propuestas al Parlamento que reflejen las "necesidades concretas de los territorios".

"No hemos tenido la oportunidad porque Pedro Sánchez se ha dedicado a defenderse de todos los casos de corrupción que tiene en su partido, en su gobierno y en su familia y no se ha dedicado a gestionar", ha lamentado para insistir en que "de eso van" los comicios de "votar en defensa propia" para tener un Gobierno que "gestione con seriedad, con rigor, permita debatir partidas y llevar los proyectos necesarios" para seguir avanzando. "Y no cuatro años más de olvido y abandono, que es lo único que propone el Partido Socialista", ha finalizado.