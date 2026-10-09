Esther Peña, David Serrada y Óscar Puente confirman su intención de encabezar las listas del PSOE

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales del PSOE por Burgos, Salamanca y Valladolid, Esther Peña, David Serrada y Óscar Puente, han confirmado su intención de encabezar las listas al Congreso por sus correspondientes provincias de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

En concreto, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado que conocía la pretensión de Peña --a quien el acompañará la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, para el Senado-- y de Serrada. A ellos se suma el también ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha confirmado que prevé abrir la lista por Valladolid en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

De la Rosa ha detallado el proceso para la elaboración de las candidaturas socialistas de cara a las próximas elecciones generales, un procedimiento que comenzará con la elección de candidatos en las agrupaciones locales del PSOE a través de listas abiertas hasta el próximo 13 de octubre.

Una vez formalizadas las listas propuestas, las agrupaciones locales trasladarán los resultados a la Comisión Ejecutiva Provincial, órgano que el miércoles 14 de octubre deberá elaborar una propuesta de candidatura "completa, ordenada y paritaria", la cual tendrá que ser aprobada ese mismo día por el Comité Provincial.

Posteriormente, las propuestas aprobadas se elevarán a las ejecutivas autonómicas. En el caso de Castilla y León, la Comisión Ejecutiva Autonómica ha sido convocada para el jueves 15 de octubre en su sede.

Finalmente, la Comisión Federal de Listas dictaminará las propuestas el 16 de octubre, mientras que el Comité Federal, convocado para el sábado 17 de octubre, será el órgano competente para aprobar definitivamente las listas de todas las provincias de España.

De la Rosa ha insistido en que su labor se centra en velar por el cumplimiento de las bases con "máxima rigurosidad, transparencia y neutralidad", con el fin de garantizar la autonomía de las agrupaciones locales y provinciales.

En este sentido, ha animado a los afiliados a acudir a las asambleas locales y expresar mediante su voto cuáles consideran que son los mejores candidatos.