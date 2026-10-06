La estructura empresarial soriana se abre a la sociedad en la V Feria de Empleo para conectar necesidades y talento

Yolanda de Gregorio y Alberto Santamaría presentan la V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación #SoriaEmplea - EUROPA PRESS

SORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estructura empresarial soriana se abrirá a la sociedad en la V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación #SoriaEmplea, organizada por la Cámara de Comercio de Soria en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que buscará conectar de forma directa las necesidades de las empresas con el talento que busca empleo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, junto a la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha presentado esta cita que se celebrará el próximo 29 de octubre, de 9.00 a 14.30 horas, en el Palacio de la Audiencia de Soria.

La Feria está enmarcada en el programa Talento Joven, financiado por el Fondo Social Europeo Plus y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, la Caja Rural de Soria y el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid.

El presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, ha señalado en la presentación que "la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación volverá a reunir en un mismo espacio ofertas de empleo, empresas, orientación profesional, formación y actividades prácticas".

Así, ha subrayado que el objetivo es "facilitar el contacto directo entre el talento y el tejido empresarial y ofrecer a los participantes herramientas para mejorar sus oportunidades laborales y profesionales".

La nueva edición incorpora un programa especialmente centrado en las competencias profesionales, la marca personal, el networking, el emprendimiento, la transformación digital y la inteligencia artificial, junto a experiencias participativas diseñadas para que los asistentes puedan poner a prueba sus capacidades.

MODELO CONSOLIDADO

Por su parte, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ha destacado que, tras cinco ediciones, #SoriaEmplea se ha convertido en un modelo de trabajo consolidado y en una herramienta eficaz para acercar las necesidades reales de las empresas al talento disponible en la provincia.

De Gregorio ha destacado la colaboración público privada para llevar a cabo la feria. Así, ha repasado que desde el 2023 se marcó una asistencia de 2.000 personas, algo que se ha mantenido.

En este sentido, se ha instado a que venga talento de zona limítrofes para que se fije población. La delegada ha repasado algunas de las políticas de empleo puestas en marcha como las actuaciones de formación en 2025 que han llegado a más de 1.900 personas con una inversión de más de un millón de euros.

También se ha invertido en autoempleo y contratación más de seis millones en 2025 para la promoción de 564 puestos de trabajo.

Las tres oficinas de empleo, en Soria capital, Almazán y El Burgo de Osma, han registrado más de 10.000 asistencias en prestación de servicio.

ESPACIO DE ENCUENTRO

Durante toda la mañana, la feria contará con una zona expositora, en la que empresas y entidades participantes podrán presentar sus ofertas de empleo, vacantes y recursos para la empleabilidad, favoreciendo el contacto directo con las personas interesadas.

La programación se completa con diferentes espacios de networking con empresas, concebidos para conocer de primera mano los perfiles que buscan las organizaciones, sus criterios de selección y las oportunidades laborales existentes.

La V Feria de Empleo #SoriaEmplea ofrecerá talleres y sesiones de carácter eminentemente práctico, orientados a afrontar con mayores herramientas los retos del mercado laboral actual.

Las empresas que quieran tener un espacio en el Palacio de la Audiencia tienen hasta el 9 de octubre para hacerlo y hasta el 14 de octubre para inscribir sus ofertas de empleo.