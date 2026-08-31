Una estudiante de la ULE impulsa el proyecto 'Verano sin pantallas' en Villanueva de las Manzanas (León). - ULE

La propuesta, orientada inicialmente a reducir el uso de dispositivos electrónicos y fomentar un ocio más saludable, ha evolucionado hacia un programa de recuperación y reinterpretación de la memoria local LEÓN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Irene González Manceñido, estudiante del programa de Doctorado en Economía de la Universidad de León (ULE), ha desarrollado durante este verano el proyecto 'Verano sin pantallas' en las localidades de Villanueva de las Manzanas, Villacelama, Palanquinos y Riego del Monte (León). La propuesta, orientada inicialmente a reducir el uso de dispositivos electrónicos y fomentar un ocio más saludable, ha evolucionado hacia un programa de participación social enfocado en la recuperación y reinterpretación de la memoria local.

La iniciativa ha integrado diversas actividades adaptadas a las características de cada grupo de edad, combinando la Ludoteca para niños y jóvenes con talleres de creatividad y memoria dirigidos a las personas mayores. A través de estas dinámicas, González Manceñido ha promovido espacios de encuentro intergeneracionales con el fin de reforzar la identidad comunitaria y el diálogo entre los vecinos de los cuatro núcleos de población.

El proyecto ha culminado con la exposición 'Verano sin pantallas: pasado, presente y futuro', celebrada del 27 al 30 de agosto en las Escuelas de Villacelama. La muestra ha reunido fotografías antiguas aportadas por familias de la zona, trabajos infantiles y un espacio participativo en el que los asistentes han reflejado sus propuestas y los elementos que consideran prioritario conservar en sus municipios.

Esta iniciativa forma parte de los 13 proyectos seleccionados en la sexta edición del programa RALBAR, una intervención promovida por la Universidad de León con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell. Desde la puesta en marcha de este programa en 2021, la institución académica ha desarrollado un total de 74 proyectos veraniegos destinados a trasladar el conocimiento universitario a la provincia en áreas como el patrimonio, la sostenibilidad y la innovación social.

A pesar de que la fluencia de participantes no siempre ha alcanzado las previsiones iniciales, la promotora del proyecto ha valorado de forma positiva los encuentros y conversaciones mantenidos con los residentes. La experiencia ha puesto de manifiesto la utilidad de adaptar las dinámicas a la realidad de cada municipio para favorecer el tiempo compartido y la preservación del vínculo con el territorio.