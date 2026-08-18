Una estudiante de la ULE pone en marcha una ludoteca de verano en Villamor de Órbigo con apoyo de las becas Ralbar

Archivo - La estudiante de la Universidad de León (ULE) Marina Benavides Castro junto a los niños participantes en la ludoteca de Villamor de Órbigo. - ULE - Archivo

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de la Universidad de León (ULE) Marina Benavides Castro ha puesto en marcha este verano un proyecto denominado 'Verano con raíces', una ludoteca situada enn Villamor de Órbigo que se ha impulsado con el respaldo de las becas RALBAR 2026 de la institución académica y la Fundación Banco de Sabadell.

Se trata de un espacio de ocio para los niños del pueblo durante el verano, en el que pueden "realizar actividades variadas, divertidas y adaptadas a sus diferentes edades", ha apuntado la joven estudiante del Grado de Educación Primaria en la Facultad de Educación.

Benavides también ha subrayado para ella también era muy importante "fomentar el arraigo al pueblo, a sus raíces" con este proyecto que comenzó su desarrollo en julio y prolongará sus sesiones hasta finales de agosto, de lunes a viernes entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Diferentes juegos, manualidades, actividades deportivas y muchas propuestas relacionadas con el pueblo y su entorno se desarrollan en este horario en la ludoteca, que acoge a niños de entre seis y doce años, según ha informado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Benavides ha explicado que hasta el momento su ludoteca ha realizado "juegos tradicionales, manualidades, excursiones al río, visitas a una plantación de lúpulo, e incluso una exposición de fotografías antiguas, que ha gustado mucho".

Asimismo, ha reconocido que a veces se ha encontrado con más dificultades de las esperadas para conseguir gente que quisiera participar y medios o materiales, pero también está "muy agradecida a la Junta Vecinal de Villamor de Órbigo por su colaboración, así como a las familias y a los niños y niñas que están participando".

También ha agradecido a la ULE y al programa Ralbar "la oportunidad de poder llevar a cabo este proyecto tan bonito", motivo por el que reivindica las becas: "Me parece una iniciativa muy interesante porque permite a los estudiantes poner en práctica lo aprendido y, al mismo tiempo, aportar algo a los pueblos. En mi caso, me ha gustado especialmente poder realizar el proyecto en mi propio pueblo y crear un espacio de ocio para los niños durante el verano".

Como pequeña propuesta de mejora, ha señalado que "sería interesante tener más oportunidades para compartir experiencias con otros participantes de Ralbar, incluso de otros años, ya que podría servir para ayudarse y conocer otras formas de llevar a cabo los proyectos".

SEXTA EDICIÓN DE UN PROGRAMA CON GRAN ÉXITO

El Programa Ralbar permite a estudiantes de la ULE la realización de prácticas extracurriculares estivales en municipios rurales de la provincia de León, para la ejecución de proyectos de dinamización territorial que contribuyan a activar estos espacios social, económica o culturalmente, en colaboración con empresas, entidades o instituciones locales.

La convocatoria de esta sexta edición fue realizada a través del Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, con la colaboración con la Fundación Banco Sabadell, que hace posible que esta interesante iniciativa se haya consolidado.

Desde su primera edición en 2021, Ralbar ha hecho posibles 74 experiencias de aprendizaje, que han impulsado decenas de proyectos transformadores. En esta sexta edición se presentaron 21 solicitudes, de las que finalmente se seleccionaron trece para recibir las becas para prácticas en este verano.