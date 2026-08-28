Una estudiante de la Univesidad de León redescubre en un proyecto la memoria y el patrimonio de Valdefresno

Unas de las actividades, dentro del proyecto. - ULE

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del doble grado en Historia e Historia del Arte de la Universidad de León Noa Blanco Barcia ha desarrollado durante este verano un proyecto, dentro del programa Ralbar, centrado en recorrer los 20 núcleos de población del municipio leonés de Valdefresno para recuperar la memoria, leyendas y patrimonio local junto con la participación vecinal.

La iniciativa, titulada 'Hacemos pueblo: esto es Valdefresno', ha buscado "reforzar el sentimiento de pertenencia y crear comunidad" entre los habitantes de la zona a través de diversas actividades culturales, talleres prácticos, rutas por el Camino de Santiago y propuestas creativas como el 'land art' o veladas de leyendas, señala la institución académica a través de un comunicado.

Blanco ha destacado el valor de la tradición oral y del contacto directo con los residentes para rescatar la dimensión inmaterial de la historia del municipio, destacando la importancia de escuchar a los vecinos para preservar una identidad compartida.

Esta intervención se enmarca en la sexta edición del programa Ralbar, impulsado por la Universidad de León con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, que este año ha seleccionado 13 propuestas orientadas a transferir el conocimiento universitario al entorno rural de la provincia.