Estudiantes castellanoleoneses participarán en la XVI edición del concurso empresarial Young Business Talents. - YOUNG BUSINESS TALENTS

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de Castilla y León de entre 14 y 21 años pondrán a prueba sus habilidades en la gestión empresarial dentro de la XVI edición de Young Business Talents. La iniciativa, organizada por ABANCA y Praxis MMT, ha abierto su periodo de inscripción hasta el próximo 25 de octubre para alumnos de 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior, además de para los centros docentes interesados.

La competición ha programado su inicio para el mes de noviembre y combinará fases en línea desde las aulas con la orientación del profesorado, para concluir con una final presencial en Madrid en marzo. Durante la actividad, los participantes trabajarán en equipo para dirigir una compañía virtual del sector de la automoción mediante un simulador, con la obligación de confeccionar planes de gestión y tomar decisiones en áreas como marketing, ventas, operaciones, producción, responsabilidad social corporativa y finanzas.

Las decisiones adoptadas por los alumnos tendrán un impacto directo en el desarrollo de sus empresas dentro de un mercado simulado en el que deberán competir entre sí. De este modo, la actividad buscaz que los estudiantes aprendan conceptos económicos y comprueben de forma práctica las consecuencias de sus elecciones estratégicas.

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha explicado que los jóvenes necesitan aprender a analizar, tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo y adaptar sus conocimientos a situaciones reales. Asimismo, ha resaltado que la iniciativa ha permitido desarrollar estas competencias a través de la práctica en un entorno competitivo. Además, ha destacado el valor del simulador -evaluado en más de 3.000 euros y cedido de forma gratuita a los centros- como un recurso pedagógico activo para los profesores.

Al término de la fase en línea, los equipos con mejores resultados se clasificarán para la final nacional de Madrid, donde competirán por el título de 'mejores empresarios virtuales de España' y se repartirán más de 10.000 euros en premios entre alumnos y docentes.

En la anterior edición, Castilla y León ha contado con la representación de 893 estudiantes procedentes de 32 centros educativos, habiéndose proclamado vencedores cuatro alumnos del IES Comuneros de Castilla, de Burgos.