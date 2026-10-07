Estudiantes de seis universidades y de Grado Superior de FP de CyL expondrán su talento en el 3x3 TecnoVitae

Javier Escribano (4 i), junto a Enrique Cabero y representantes de las universidades particiantes en el concurso, el director general de FP de la Junta y directivos de los patrocinadores. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Equipos de seis universidades de la Comunidad y de Grado Superior de Formación Profesional tendrán en el Concurso 3x3 que organiza la Fundación TecnoVitae un "escaparate" para demostrar la "alta cualificación" que tienen los estudiantes de Castilla y León.

Se trata de la segunda edición de un certamen cuyo objetivo es "despertar el pensamiento crítico y creativo" entre los alumnos pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de la Comunidad y cómo su "talento" puede marcar "el devenir del continente, al hacerlo más innovador y competitivo".

En esta ocasión, los participantes tendrán que presentar propuestas que muestren la capacidad de la Industria 5.0 para lograr una "Europa autónoma". Una industria donde las personas se presentan como "elementos que aportan valor", más allá de su componente "productivo", ha detallado el presidente de la Fundación, Javier Escribano, que junto con el máximo responsable del Centro Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, han presentado este concurso en Valladolid.

Una edición, según ha explicado Escribano, que ampliará el número de participantes al unirse a las cuatro universidades públicas -- Burgos, León, Salamanca y Valladolid- la Católica de Ávila y la Pontificia de Salamanca. Además, también se ha abierto la inscripción a aquellos estudiantes que cursen algún Grado Superior de Formación Profesional en centros de la Comunidad.

El concurso, que abre hoy sus inscripciones, constará de dos fases. La primera se realizará de forma online y enfrentará a equipos compuesto de entre tres y cinco personas, con independencia de las titulaciones que cursen siempre que sean superiores, tanto universitarias como de Formación Profesional.

Los doce mejores pasarán a la fase final, que ya será presencial y que se celebrará en el CES ante un jurado "de nivel" ante el que deberán defender y exponer sus ideas sobre la temática mencionada.

"Valoramos la capacidad de comunicación, que es transversal a cualquier materia que se estudie", ha añadido Escribano para recordar que una parte de la intervención de los equipos se realizará en "un idioma no nativo".

El premio de 3x3 TecnoVitae consistirá en un "viaje formativo" a la institución europea o centro científico elegido por el equipo ganador, para que sus integrantes puedan conocer "de primera mano el ecosistema de innovación tecnológica, visitar entornos de investigación y conectar con profesionales del sector de otros puntos del continente europeo", ha continuado Escribano.

Cabero ha defendido la celebración de un concurso que, a su juicio, supone un "escaparate" para demostrar la "alta cualificación" que tienen los estudiantes de la Comunidad. "Hace años decían que las universidades fabricaban parados... nunca estuve de acuerdo con esa afirmación. Son proveedores, ahora más que nunca, de personal cualificado y las empresas lo saben y quieren estar en contacto permanente y ser agentes de formación", ha argumentado.

FECHAS Y JURADO

El plazo para realizar las inscripciones, que ya ha comenzado, permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre en 3x3.fundaciontecnovitae.org. La primera fase del concurso tendrá lugar entre el 26 de octubre y el 11 de diciembre, con el desarrollo de tres pruebas que permitirán a los diferentes equipos acumular puntos, a fin de situarse en el puesto más alto de la clasificación de su centro de estudios para pasar directamente a la fase final.

A los mejores equipos de cada institución académica se unirán los otros cinco grupos con mejor puntación de la clasificación general. Será el 16 de diciembre cuando se dará a conocer esa clasificación para la fase final, que concluirá el 3 de marzo de 2027 y que supondrá un reto de mayor envergadura para los participantes, concebido para poner en práctica todo lo aprendido durante la fase inicial. Dicha fase final concluirá con la exposición de los proyectos por parte de los equipos participantes ante el jurado del certamen, que seleccionará al ganador.

Representantes del Patronato de la fundación organizadora conformarán el jurado de la segunda convocatoria de 3x3 TecnoVitae, junto a expertos académicos, institucionales e industriales. Su fallo será inapelable y se comunicará tras la defensa final.

En la edición del año anterior, formaron parte de él figuras como el presidente del CESCyL, Enrique Cabero; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el entonces rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo; el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital de la Universidad de León, Ramón Ángel Fernández, y el vicerrector de Empresa, Campus y Digitalización de la Universidad de Burgos, Miguel Ángel Mariscal. También el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero; el decano de ingenierosVA, Rafael Álvarez Palla, y el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano.

En la presentación han participado María del Rosario Sáez, rectora de la Universidad Católica de Ávila; María Aránzazu Moretón, vicerrectora de Estudiantes y Proyección Profesional de la Universidad de Valladolid; Miguel Ángel Mariscal, vicerrector de Empresa, Campus y Digitalización de la Universidad de Burgos; Mili Pizarro, directora del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca; Mercedes Ramos, vicedecana de Extensión Académica y Alumnado, Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca; Adoración Gómez, jefa de Servicio del Centro de Apoyo a la Docencia, Digitalización, Innovación y Emprendimiento de la Dirección General de FP; y Elisa Gutiérrez, directora de Banca de Instituciones Salamanca y Zamora de CaixaBank.