Un estudio apunta que más de un centenar de empresas tendría interés potencial en el Puerto Seco proyectado para Segovia

Un momento de la reunión en la FES, con el consejero de Movilidad Sanz Merino (izquierda, centro), y el presidente de FES, Andrés Ortega (a su derecha) - FES

SEGOVIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de instalación de un Puerto Seco, área logística de distribución de mercancías movidas por transporte marítimo, cuyos contenedores se tramitan a mucha distancia del puerto en que se embarcan o desembarcan, en Segovia ofrece un interés potencial para más de 100 empresas de distintos sectores.

Así se desprende de un estudio previo que han examinado este martes el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, y el presidente de la Federación Empresarial de Segovia (FES), Andrés Ortega, en una reunión celebrada en la capital segoviana.

Durante el encuentro, el titular de Movilidad ha revisado el estudio preliminar sobre el proyecto del Puerto Seco para analizar los avances según los datos obtenidos en la evaluación previa.

En el encuentro también ha participado la secretaria general de FES, Beatriz Escudero, varios miembros de la Consejería y representantes de la empresa adjudicataria del estudio de viabilidad de la infraestructura, quienes han mostrado los primeros resultados, para diseñar los próximos pasos del proyecto.

Para el estudio inicial, la Junta concedió una subvención de 37.500 euros a la sociedad Segovia Intermodal S.L., la mitad del importe total, en una alianza público-privada para promover el desarrollo de un Centro Logístico y Puerto Seco con conexión ferroviaria.

Se adjudicó el estudio a la consultora Hindt, que durante el desarrollo del mismo tuvo que solicitar una prórroga, ante el cambio de emplazamiento del polígono industrial proyectado anejo al Puerto Seco, que de lso terrenos de Prado del Hoyo se ha trasladado al área de La Costanila, ante las dificultades en avanzar con el primer proyecto de polígono, con titularidad privada del suelo.

Durante la reunión en la FES se han repasado aspectos técnicos y estratégicos relacionados con la implantación del Puerto Seco, que se considera "una infraestructura clave para mejorar la conectividad logística de la provincia y reforzar su integración en los principales corredores de transporte de Castilla y León", según ha defendido el presidente de FES, que ha destacado además la importancia de la colaboración público-privada para hacer realidad esta iniciativa, "llamada a convertirse en un motor de competitividad para el tejido empresarial segoviano".

El consejero ha subrayado el compromiso de la Administración autonómica con el proyecto que permitirá generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en Segovia, potenciando su papel como nodo logístico de referencia en el centro peninsular.

El análisis ha confirmado la posición estratégica de Segovia dentro del eje logístico central entre Madrid, Valladolid y la Meseta Norte, con accesibilidad tanto por carretera (AP-6 y AP-61) como por ferrocarril, y cercanía a tres puertos relevantes en movimiento de mercancías: Valencia, Bilbao y Santander.

Desde el punto de vista institucional, la propuesta para iniciar el proyecto incluye a la sociedad Somacyl (de la Junta), que actuaría como titular del suelo y entidad urbanizadora, mientras que la sociedad promotora Segovia Intermodal, impulsada por la FES y que cuenta con la participación de la patronal del transporte segoviana ASETRA, y la empresa Asercomex, prevé la incorporación de operadores logísticos y autoridades portuarias, como las de Santander y Valencia, interesadas en participar en el desarrollo y explotación de la terminal.