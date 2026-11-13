Conductores con consumo de sustancias provocan cinco veces más de accidentes, según un estudio de la UEMC y DGT

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los conductores con problemas de consumo de alcohol y otras drogas provocan una media de 1,24 accidentes, una frecuencia 5,4 veces superior a la de los conductores sin esta patología, según se desprende de un estudio desarrollado por el Grupo de Investigación en Psicología MAPSY-Lab de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para la Dirección General de Tráfico (DGT).

La investigación, dirigida por Carlos Roncero y Armando González Sánchez, ha analizado a 78 conductores con más de diez años de experiencia al volante, de los cuales 48 presentaban Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) procedentes de recursos asistenciales de Cruz Roja y Proyecto Hombre en Valladolid y 30 formaban parte del grupo de control.

Los resultados del trabajo han puesto de manifiesto que el 41,7 por ciento de los participantes con TUS ha señalado las lesiones corporales como la principal consecuencia de sus siniestros, mientras que el 46,7 por ciento del grupo de control ha apuntado principalmente a daños materiales. Asimismo, el 33,3 por ciento de los conductores con trastornos de consumo ha presentado secuelas físicas derivadas de accidentes y el 10,4 por ciento secuelas psicológicas, frente al 86,7 por ciento de los integrantes del grupo de control que no ha sufrido secuelas.

Respecto a los antecedentes relacionados con la seguridad vial, los conductores con TUS han acumulado una media de 7,10 denuncias oficiales de la DGT por persona--frente a 2,14 en el grupo de control--y una media de 0,33 retiradas del permiso de conducir, aproximadamente once veces más que el 0,03 registrado en el grupo de control.

En esta línea, las pruebas neuropsicológicas han reflejado que el 59,5 por ciento de los conductores con este trastorno ha obtenido menos de 25 puntos en el test de evaluación cognitiva frente al 16,6 por ciento del grupo sin patología, además de presentar mayores tasas de agresividad, ya que el 60 por ciento ha reconocido haber insultado o realizado gestos obscenos a otros usuarios de la vía y el 26,7 por ciento ha amenazado con dañar otro vehículo.

Por otra parte, la investigación ha advertido de que únicamente uno de los 48 conductores con TUS -el 2,1 por ciento- tenía incorporado en su permiso el código 68, que establece la exclusión del alcohol durante la conducción, pese a que el 76,2 por ciento presentaba antecedentes relacionados con esta sustancia.

En relación con los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), una encuesta realizada a sus psicólogos ha revelado que el 73,8 por ciento ha reconocido haber experimentado presiones o influencias externas para suavizar alguna valoración psicológica debido a la presión comercial o al temor a generar una reputación de excesiva exigencia.