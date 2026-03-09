Un estudio sobre la vulnerabilidad urbana en la ciudad de León centra el interés de una publicación editada por la ULE

Javier Ordás del Corral, autor de la publicación 'Vulnerabilidad urbana en la ciudad de León', editada por la ULE. - ULE

LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un libro titulado 'Vulnerabilidad urbana en la ciudad de León', de Javier Ordás del Corral, que recoge el resultado de una investigación que centra el interés en el fenómeno de la vulnerabilidad urbana y pone el acento en los procesos que lo desencadenan como la exclusión social, la segregación y la degradación del espacio urbano.

En la introducción de la publicación el autor apunta que el espacio urbano es un elemento "fundamental" en la configuración de la desigualdad. Las dinámicas sociales, económicas y espaciales implícitas en su construcción y configuración, según explica, están basadas en lógicas de segregación y diferenciación social que influyen tanto en su morfología como en la distribución y calidad de las viviendas, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y su mantenimiento.

Al mismo tiempo, puntualiza que el impacto de los desequilibrios recae sobre aspectos esenciales de la vida como el precio de la vivienda, la seguridad o el bienestar. Así, la concentración de vulnerabilidad en zonas específicas de las ciudades tiene repercusiones "cruciales" en las oportunidades de desarrollo de sus residentes, favoreciendo la producción y reproducción de situaciones de exclusión, marginación, pobreza y malestar social.

El texto revisa los principales enfoques teóricos del fenómeno y aplica un análisis empírico a la ciudad de León, que introduce como novedad la valoración de la incidencia de la concesión o entrega de prestaciones sociales durante el periodo 2017-2020 a personas en barrios de la ciudad como punto de partida para la identificación de situaciones de vulnerabilidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El libro tiene 336 páginas, su formato es de 24 centímetros, en encuadernación rústica cosida, con gráficos, tablas, planos y fotografías en blanco y negro y a todo color. La maquetación y el tratamiento digital de las imágenes han sido realizados por Juan Luis Hernansanz Rubio.

Esta obra se puede adquirir por 15 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE y se presentará en la Fundación Sierra Pambley el próximo día 6 de mayo a las 19.30 horas, en un acto en el que el autor estará acompañado por Paz Benito del Pozo y Alejandro López González, ambos profesores y miembros del departamento de Geografía y Geología de la ULE.