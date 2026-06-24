Eucaristía, escultura y conciertos en el Palacio de Gaudí para conmemorar el aniversario del nacimiento del arquitecto

Capilla del palacio. - PALACIO GAUDÍ

LEÓN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Gaudí tiene todo preparado para celebrar este jueves, 25 de junio, una de las jornadas "más significativas" de la Conmemoración del Año Gaudí: el aniversario del nacimiento del arquitecto que contará con una programación en la que habrá una eucaristía, se descubrirá una escultura y se celebrará un concierto.

La celebración reunirá en Astorga (León) a representantes de los distintos edificios gaudinianos de España, autoridades civiles y eclesiásticas, así como a numerosas personas vinculadas al estudio, conservación y difusión del legado del arquitecto.

Los actos comenzarán a las 19.00 horas con una solemne eucaristía en la capilla del Palacio, que estará presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Debido al aforo limitado del espacio, la ceremonia podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Diócesis de Astorga, señalan desde la organización a través de un comunicado.

Tras la celebración religiosa, a las 20.00 horas tendrá lugar el descubrimiento de una escultura dedicada a Antonio Gaudí, una nueva pieza que pasará a formar parte del entorno monumental del Palacio y que servirá como homenaje permanente al arquitecto cuya genialidad hizo posible uno de los edificios más singulares de su trayectoria.

La jornada concluirá con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, trasladado por motivos meteorológicos al Teatro Gullón, que pondrá el broche de oro a una celebración concebida para recordar el legado humano, artístico y espiritual de Gaudí en la ciudad de Astorga.

La conmemoración del aniversario del nacimiento del arquitecto supone uno de los momentos centrales del Año Gaudí, una iniciativa que permite acercar a ciudadanos y visitantes "la riqueza patrimonial del Palacio Episcopal y reforzar los lazos de colaboración entre los distintos edificios diseñados por el arquitecto".

"Con esta jornada, Astorga vuelve a reivindicar el papel fundamental que desempeña el Palacio de Gaudí dentro del conjunto de la obra gaudiniana y su condición de referente cultural y patrimonial para la ciudad y para toda Castilla y León", finaliza el comunicado.