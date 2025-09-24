Eurocaja Rural y Plena Inclusión unen esfuerzos por la inclusión de personas con discapacidad a través del arte-.

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión han presentado este miércoles 'Talento Artístico', una iniciativa cuyo propósito es apoyar y reconocer proyectos de las entidades de Plena Inclusión basados en el arte, la creatividad y la cultura como motores de inclusión social para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

El acto de presentación ha servido para lanzar una convocatoria nacional de ayudas a través de una iniciativa por la que se seleccionarán cuatro proyectos orientados a promover la inclusión social y el empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante propuestas basadas en las artes plásticas, visuales, escénicas, musicales y/o literarias.

Cada uno de los proyectos elegidos recibirá una dotación de 2.000 euros para su desarrollo.

Las entidades interesadas deberán pertenecer al movimiento asociativo de Plena inclusión y podrán presentar sus candidaturas entre el 24 de septiembre y el 24 de noviembre a través del enlace https://fundacioneurocajarural.es

Durante la presentación, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha asegurado que el objetivo es "dar visibilidad a los proyectos, entidades y personas que transforman realidades a partir de estas capacidades y que persiguen una verdadera autonomía e inclusión social".

Asimismo, Martín López ha subrayado que se quiere "apoyar y permitir a estos grandes artistas desarrollar toda su creatividad" a lo que ha añadido que otro objetivo es que toda la sociedad y el propio patrimonio artístico y cultural "se sigan enriqueciendo, facilitando que las personas que cuentan con esos dones los hagan aflorar y lo puedan compartir en condiciones de igualdad".

Por su parte, el presidente de Plena Inclusión ha indicado, en declaraciones a los medios, que este proyecto "no surge de manera espontánea" sino que es fruto de un proceso de colaboración con Eurocaja Rural de más de dos años en el que ambas entidades comparten la inclusión social de las personas con discapacidad, "en este caso a través del arte".