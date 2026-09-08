El Euromillones deja más de 194.000 euros en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Archivo - Imagen del logo del sorteo Euromillones. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

SALAMANCA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada ha sido premiado con un total de 194.608,68 euros tras resultar agraciado en el sorteo de Euromillones de este martes, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

Se trata de un premio de segunda categoría (cinco números y una estrella) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de la citada localidad situada en C.C. Leclerc, Av. E.Leclerc, 1 L-11.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 13, 17, 33, 35 y 39. Las estrellas han sido 12 y 7. La recaudación de este sorteo ascendió a 44.737.627 euros.