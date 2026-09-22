Europa se mantiene como el principal mercado de los productos de CyL en julio y repunta un 5,1%

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Europa se mantiene como el principal mercado de los productos de Castilla y León, con el 74,6 por ciento del total de las ventas realizadas en julio (1.753,2 millones de euros), y repuntó un 5,1 por ciento, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto y según los mismos datos consultados por Europa Press, Francia, Portugal, Alemania e Italia continúan como los destinos más importantes para los productos de Castilla y León.

En el caso de las ventas a la zona euro representan el 56 por ciento del total tras aumentar un 10,2 por ciento mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea disminuyeron un 6,2 por ciento y pesan un 8,5 por ciento del total.

Por su parte, las ventas al resto de Europa representan el 10,1 por ciento si bien han caído un 9,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Reino Unido se mantuvo en julio como el principal cliente en la zona, con un 3,7 por ciento del total y un descenso del 20,6 por ciento, seguido de Turquía con un 3,4 por ciento del total y un retroceso del 16,1 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Fuera de Europa, aumentaron las exportaciones de Castilla y León a América del Norte (+32,7 por ciento), Oceanía (+13,2 por ciento), América Latina (+8,7 por ciento) y Asia excluido Oriente Medio (+4,7 por ciento) y descendieron las dirigidas a África (-0,7 por ciento) y Oriente Medio (-8,1 por ciento).

América es el segundo destino de los productos de Castilla y León por continentes, con un 10,2 por ciento del total, y el principal socio comercial es Estados Unidos (5,2 por ciento del total) y las ventas a este país se han incrementado un 33,8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Y África se sitúa en tercera posición como destino de exportación con el 8,8 por ciento del total. En este caso destacan las exportaciones a Marruecos, que representan un 7,3 por ciento del total pese a haber sufrido un descenso del 2,2 por ciento.

Por último, Asia ocupa la cuarta posición con un 5,7 por ciento del total y un aumento del 1,0 por ciento respecto a julio de 2025. En Asia (exc. Oriente Medio) los mayores aumentos de exportaciones respecto al año pasado se han producido en India (+141,3 por ciento) y en Vietnam (+148,6 por ciento) mientras que entre los clientes principales han disminuido Japón (-53,3 por ciento) y Corea del Sur (-14,2 por ciento). En Oriente Medio se observa un incremento del 4,0 por ciento en Arabia Saudí y un descenso de 19,4 por ciento en Emiratos Árabes Unidos.