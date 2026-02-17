Evacuada a un centro hospitalario una mujer de 55 años tras sufrir un atropello en Valladolid

Atropello en la Avenida de Miguel Ángel Blanco, frente a la Cúpula del Milenio de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 55 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir un atropello en la capital vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.55 horas, cuando varias llamadas han avisado al 112 del atropello, que se ha producido en la Avenida Miguel Ángel Blanco, frente a la Cúpula del Milenio.

Allí, un turismo de color blanco que circulaba desde la calle del Arzobispo José Delicado y se ha incorporado a Miguel Ángel Blanco ha arrollado a la mujer cuando cruzaba por el paso de peatones ubicado en este punto, según han apuntado a Europa Press testigos presenciales.

La mujer, que se había golpeado en la cabeza pero estaba consciente, ha sido atendida en el lugar por varios testigos y una joven sanitaria que practicaba deporte en la zona hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación policial así como una ambulancia, que ha prestado la primera atención a la víctima y posteriormente la ha evacuado al Hospital Clínico Universitario.